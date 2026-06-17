La contundente frase de Ronaldo Nazario sobre Lionel Messi tras romper el récord histórico: mira lo que dijo

Lionel Messi fue el líder absoluto de la selección Argentina en el debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y en el inicio de la defensa del título, ya que el capitán fue el autor de los tres goles en la victoria por 3-0 ante Argelia y provocó una fuerte sentencia por parte de Ronaldo Nazario.

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Con sus tres anotaciones, Messi llegó a 16 goles en la Copa del Mundo y alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, superando a Ronaldo que marcó 15 y quién se rindió ante el argentino: "Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”, aseguró "O Fenómeno" en primera instancia.

Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 EFE Posteriormente, habló maravillas sobre su talento inagotable que, con casi 39 años, le permite seguir marcando la diferencia: "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos", afirmó el crack brasileño.

En base a esta declaración, Ronaldo explicó sus motivos: "Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre", señaló.