Lionel Scaloni completamente rendido ante Messi: "Lo extrañaremos el día que no juegue más"

Luego de otra magistral e histórica noche de Lionel Messi, autor de tres goles en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Scaloni en zona mixta volvió a elogiar y a rendirse ante el capitán argentino y fue contundente al expresar que "lo extrañaremos el día que no juegue más".

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"No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante", comenzó diciendo Scaloni en diálogo con Tyc Sports.

Lionel Messi Lionel Messi EFE Al ampliar sobre la actuación y la actuación de Messi, Scaloni explicó que el capitán argentino, si bien no deja de sorprender, ya tiene acostumbrados a los fanáticos a estas actuaciones: "No es que no lo imaginaba, es que hace 20 años viene haciendo lo mismo. Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, no sólo los hinchas argentinos".

Lionel Scaloni y el análisis del equipo tras el debut Por otro lado, el entrenador de la selección Argentina dio su punto de vista y su análisis futbolístico luego de que su equipo se imponga por 3-0 ante Argelia en el comienzo del Mundial 2026 y el inicio de la defensa del título: "El resultado hace que parezca fácil, pero fue un partido complicado, con muchos condimentos", comenzó explicando.