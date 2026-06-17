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Lionel Scaloni completamente rendido ante Messi: "Lo extrañaremos el día que no juegue más"

Lionel Scaloni llenó de elogios, una vez más, y quedó rendido ante Lionel Messi tras su tres goles en el debut en el Mundial 2026

17 de junio de 2026 1:50 hs
Lionel Scaloni
EFE
Lionel Scaloni
EFE

Luego de otra magistral e histórica noche de Lionel Messi, autor de tres goles en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Scaloni en zona mixta volvió a elogiar y a rendirse ante el capitán argentino y fue contundente al expresar que "lo extrañaremos el día que no juegue más".

"No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante", comenzó diciendo Scaloni en diálogo con Tyc Sports.

Lionel Messi
Lionel Messi

Lionel Messi

Al ampliar sobre la actuación y la actuación de Messi, Scaloni explicó que el capitán argentino, si bien no deja de sorprender, ya tiene acostumbrados a los fanáticos a estas actuaciones: "No es que no lo imaginaba, es que hace 20 años viene haciendo lo mismo. Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, no sólo los hinchas argentinos".

Lionel Scaloni y el análisis del equipo tras el debut

Por otro lado, el entrenador de la selección Argentina dio su punto de vista y su análisis futbolístico luego de que su equipo se imponga por 3-0 ante Argelia en el comienzo del Mundial 2026 y el inicio de la defensa del título: "El resultado hace que parezca fácil, pero fue un partido complicado, con muchos condimentos", comenzó explicando.

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Lionel Scaloni
Lionel Scaloni en el debut de la selecci&oacute;n Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni en el debut de la selección Argentina en el Mundial 2026

"Era el primero y ellos son un buen equipo. Si ellos juegan bien, nosotros defendemos. El rival también juega y eso tenemos que entenderlo. No podés tener siempre la pelota ni siempre someter al rival. Más allá de que siempre hay cosas para mejorar, cuando el equipo se pone el overol, siempre está", sentenció.

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