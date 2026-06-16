Detuvieron a trece personas, entre ellas cuatro menores tras operativos en Marconi: también incautaron armas y drogas

La Policía detuvo a trece personas , cuatro de ellos menores , en allanamientos en el barrio Marconi donde también se logró incautar drogas, armas y dinero . Los detenidos se encuentran a disposición de la Justicia .

Los diez allanamientos simultáneos forman parte de la operación Dominio en Marconi y Las Acacias , en los que el Ministerio del Interior intensificó los operativos tras recientes tiroteos. Los procedimientos cuentan con oficiales de varias dependencias policiales , en este caso se contó con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Operaciones Especiales y equipos PUMA.

Las autoridades lograron incautar más de 270 envoltorios de estupefacientes , cinco pistolas diferentes y más de $ 50.000 . También se encontraron cinco cámaras de videovigilancia, 15 celulares, municiones, un chaleco balístico que estaba requerido y siete motos.

Un hombre de 70 años fue encontrado muerto dentro de una vivienda del Mides: estaba desnudo y tenía un golpe en la cabeza

"Se ensañó conmigo y me entró a tirar": la declaración del joven de 25 que terminó herido tras operativo policial en Parque Rivera

La operación Dominio fue anunciada a inicios de mes tras los enfrentamientos en Marconi y Las Acacias , que incluyeron más de 100 tiros y hasta la suspensión del entrenamiento de fútbol infantil en la cancha de Peñarol por balaceras en el barrio.

La operación en cuestión inició en estos barrios pero se irá trasladando en función del análisis de situación, según supo El Observador. El ministro Carlos Negro definió la metodología como "una nueva forma de intervenir en zonas que han demostrado tener cierta complejidad los últimos días" e hizo referencias a las últimas balaceras.

Los despliegues "van a durar lo que tenga que durar, lo necesario" y "luego de ser evaluado positivamente pasará a otra zona según los requerimientos", detalló. El secretario de Estado afirmó que se retirarán del lugar cuando "la tranquilidad vuelva a la zona".

En cuanto a los tiroteos, Negro afirmó que "dejan muy claro la proliferación de armas y el descontrol de municiones". Además de los casos del Marconi y Las Acacias, el 1º de junio se registró un tiroteo en el barrio Capra en que resultaron heridos por disparos dos adultos y un niño de nueve años.