Policía identificó a la mujer que murió en una ruta cercana a Aguas Dulces y localizó a ocupantes de un auto que pasó por la zona

La Policía de Rocha identificó a la mujer que fue hallada sin vida en la madrugada del martes sobre la Ruta 16 , a unos 800 metros de la rotonda con la Ruta 10, en las inmediaciones de Aguas Dulces .

La víctima era María Noel Cardoso Nicodella , de 45 años. Según manifestaron allegados de la víctima a los investigadores, padecía epilepsia y atravesaba una situación de consumo problemático de sustancias.

El hallazgo ocurrió cuando una conductora que circulaba por la zona advirtió a una persona tendida sobre la ruta. Al detenerse para asistirla constató que la mujer estaba inconsciente y presentaba diversas lesiones que, en una primera evaluación, serían compatibles con un posible embestimiento.

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Al advertir la llegada de otro vehículo, la conductora le hizo señas para que detuviera la marcha. Sin embargo, el automóvil no logró frenar de inmediato y se detuvo algunos metros más adelante . Poco después arribó una ambulancia del sanatorio local, cuyos médicos constataron el fallecimiento de Cardoso.

La fiscal del caso concurrió al lugar junto al médico forense y dispuso una serie de actuaciones para esclarecer lo ocurrido. Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y recabó evidencia.

En el marco de la investigación, los efectivos localizaron a las personas que viajaban en el vehículo que pasó por el lugar mientras la conductora intentaba pedir ayuda. Los ocupantes declararon ante la Fiscalía, que les dispuso fijar domicilio mientras continúan las actuaciones.

La representante del Ministerio Público también ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de la mujer, cuyos resultados serán determinantes para establecer las causas de la muerte y avanzar en la investigación.

Por el momento no hay personas imputadas y el caso permanece bajo investigación.