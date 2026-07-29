Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / INVESTIGACIÓN

Policía identificó a la mujer que murió en una ruta cercana a Aguas Dulces y localizó a ocupantes de un auto que pasó por la zona

La Fiscalía investiga las circunstancias de su fallecimiento y ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte

29 de julio de 2026 10:39 hs
Accidente de tránsito en Rocha
Accidente de tránsito en Rocha Policía Caminera

La víctima era María Noel Cardoso Nicodella, de 45 años. Según manifestaron allegados de la víctima a los investigadores, padecía epilepsia y atravesaba una situación de consumo problemático de sustancias.

El hallazgo ocurrió cuando una conductora que circulaba por la zona advirtió a una persona tendida sobre la ruta. Al detenerse para asistirla constató que la mujer estaba inconsciente y presentaba diversas lesiones que, en una primera evaluación, serían compatibles con un posible embestimiento.

Más noticias

Director de la Policía de Tránsito dijo que se está "tratando de planificar más operativos" con la intendencia para "minimizar" picadas clandestinas

El autor del atentado terrorista en la marcha del Orgullo en Berlín ya había estado preso por yihadista

Al advertir la llegada de otro vehículo, la conductora le hizo señas para que detuviera la marcha. Sin embargo, el automóvil no logró frenar de inmediato y se detuvo algunos metros más adelante. Poco después arribó una ambulancia del sanatorio local, cuyos médicos constataron el fallecimiento de Cardoso.

La fiscal del caso concurrió al lugar junto al médico forense y dispuso una serie de actuaciones para esclarecer lo ocurrido. Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y recabó evidencia.

En el marco de la investigación, los efectivos localizaron a las personas que viajaban en el vehículo que pasó por el lugar mientras la conductora intentaba pedir ayuda. Los ocupantes declararon ante la Fiscalía, que les dispuso fijar domicilio mientras continúan las actuaciones.

La representante del Ministerio Público también ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de la mujer, cuyos resultados serán determinantes para establecer las causas de la muerte y avanzar en la investigación.

Por el momento no hay personas imputadas y el caso permanece bajo investigación.

Las más leídas

Tigre 1-2 Nacional: los albos expresaron otra versión, ganaron en Buenos Aires, pero se les terminó rápido la Copa Sudamericana y la actividad internacional

"Diez veces te lo dije": el cruce entre un exministro de Defensa y un diputado del Frente Amplio por las garantías del contrato con Cardama

Murió una persona en un accidente ferroviario en la localidad de 18 de Mayo: una mujer intentó cruzar la vía cuando venía el tren

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: cuándo arranca y qué localidades afecta

Temas

policía mujer Aguas Dulces

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos