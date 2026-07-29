"Estamos muy conforme con él, como con Luis": lo que dijo Jorge Bava sobre los goleros Martín Arias y Mejía y la competencia en el arco de Nacional

El entrenador de Nacional , Jorge Bava, dijo estar “muy conforme” con los dos arqueros con los que cuenta en su actual plantel: el argentino Alexis Martín Arias y el panameño Luis Mejía .

El DT tricolor habló este miércoles por la mañana sobre sus goleros luego del partido con triunfo 2-1 ante Tigre en Buenos Aires por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, resultado que no le alcanzó para avanzar tras haber perdido 3-0 en la ida en el Gran Parque Central.

En rueda de prensa con medios radiales, Bava fue consultado por la contratación de Martín Arias y se le mencionó que había dejado “dudas” en el gol de Tigre de este martes y en anteriores actuaciones.

El entrenador contó cómo fue la elección de Martín Arias, a quien había dirigido en Cerro Porteño de Paraguay el año pasado.

Nacional llegó a un acuerdo con el argentino Rubén Botta, séptimo fichaje, y el entrenador Jorge Bava contó sus principales características

El gol y la rabia de Maxi Gómez tras el triunfo de Nacional en Buenos Aires, y un mensaje para lo que viene: "Esto lo sacamos todos adelante"

“Cuando fuimos a buscar, hicimos un scouting, cuando salís al mercado vas con varios nombres que reúnan las características para que pueda jugar acá”, explicó.

Jorge Bava en Nacional vs Tigre Foto: AFP

Luego, destacó la gran actuación del argentino a nivel internacional en el primer semestre de este año en el equipo guaraní. “Alexis venía no solo de jugar en un equipo grande, con lo que lleva a atajar en un equipo grande, venia de ser campeón, casualmente con nosotros, pero sobre todo de tener una Copa Libertadores, me animo a decir que fue de los arqueros que mas atajó, de los mejores arqueros en la fase de grupos”.

“Si le ganás 4 puntos a Palmeiras y encima le ganás de visitante, yo fui arquero y no ganás un partido en el extranjero, mucho menos en Brasil y mucho menos a un equipo como Palmeiras, si no ataja el arquero. Es una realidad”, agregó, destacando su nivel ante los paulistas.

Alexis Martín Arias con la camiseta tricolor

Bava agregó otros aspectos del argentino. “Lo seguimos, tenía primero condiciones, experiencia, sabe lo que es atajar en un equipo grande. Sabe lo que es una liga bastante similar a la de nosotros y sobre todo con la esperanza que yo tenía y sigo teniendo a futuro, de conseguir algo a nivel internacional, y lo venía mostrando a nivel internacional”.

“Apostamos por él y estamos conformes”, destacó. “Pero sobre todo con la idea mía de tener dos jugadores competitivos por puestos. Estamos muy contentos con los dos arqueros grandes que tenemos, dos arqueros con experiencia, recorrido y espalda, con muchas condiciones, y chicos que los siguen con mucho futuro”.

El puesto en disputa

Con su llegada, Martín Arias pasó a ser el titular y Mejía, que se incorporó luego del Mundial 2026, quedó relegado como suplente.

Luis Mejía Foto: Gastón Britos/Focouy

En el último partido ante Wanderers por el Torneo Intermedio el argentino fue expulsado y el panameño ingresó y tuvo muy buenas actuaciones.

Luego, ante Tigre, Martín Arias atajó en los dos partidos (0-3 en la ida y 2-1 en la vuelta), pero este domingo ante Progreso, en la vuelta del Intermedio para los tricolores luego del paro, estará Mejía ya que el argentino debe cumplir su sanción.

“Estamos muy conforme con él (Martín Arias), como con Luis (Mejía), y el resto de los chicos con otro tipo de exigencia”, dijo Bava este miércoles.

“Mi idea es tener dos jugadores competitivos por puestos y yo después quemarme las pestañas para ver a quién pongo”, agregó el DT, quien fue golero y conoce muy bien el puesto y el arco tricolor.