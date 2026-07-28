Jorge Bava encontró un punto del que agarrarse, dijo que "sí se puede", confesó su tranquilidad y dedicó un agradecimiento a los hinchas

Una mezcla de bronca, tranquilidad y esperanza transmitió el entrenador de Nacional , Jorge Bava, en la conferencia de prensa que brindó este martes al final del partido tras la victoria 2-1 de su equipo ante Tigre en Buenos Aires.

El partido fue la revancha del 0-3 que el tricolor sufrió en Montevideo la semana pasada y le costó la eliminación en el repechaje para los octavos de final de la Copa Sudamericana . Ahora Tigre jugará ante Montevideo City Torque en la ronda de los 16 mejores del segundo torneo de Conmebol.

En la conferencia de prensa al final del partido, Bava explicó: "Me voy con la amargura de no poder clasificar . Hicimos un gran primer tiempo . Fue difícil mantener esa intensidad durante los 90 minutos. Ellos ajustaron para el segundo tiempo y fue entonces cuando nos costó encontrar los espacios que logramos para el primero. En ese momento, jugando con la incomodidad del resultado (necesitaba ganar por cuatro goles para clasificar) nos encontramos con algunas contras que nos complicaron".

Reconoció el entrenador que Nacional hipotecó "gran parte de la clasificación en Montevideo", y agregó: "Nos tocó venir a bailar con la más fea".

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Bava valoró: "El equipo reaccionó ante la adversidad. Tuvimos un gran primer tiempo, fuimos arrolladores y mejoramos mucho".

Lo que quedó en el debe para el entrenador: "En el segundo tiempo no pudimos sostener la intensidad. Tratamos de seguir con la idea de neutralizar alguna contra, porque ellos estaban abocados a contragolpear. Tigre es un equipo muy sólido en los contragolpes. Con los cambios intentamos refrescar, pero ellos estaban abroquelados".

Consultado sobre el ingreso de Nicolás Lodeiro por Agustín Dos Santos, explicó: "Teníamos a Lucas (Rodríguez) y a Agustín con amarillas y buscamos que (Lodeiro) hiciera lo mismo que Agustín en el 4-1-3-2. Dos con amarilla en el medio era mucho riesgo y por eso ingresó Lodeiro".

Frente a la pregunta de por qué no ensayó cambios en la figura táctica y sostuvo el esquema pese a las derrotas frente a Wanderers y el partido de la semana ante Tigre, lo resumió en una escueta frase: "Por la características de los jugadores que disponemos".

¿Qué te deja preocupado hacia el futuro? "No lo podía decir el martes pasado después de la derrota, pero no había esa diferencia (3-0) pero fue lo que se plasmó en el resultado. Era un rival duro en pelota quieta. Sabíamos que jugaba directo, en parte lo controlamos, pero siempre jugamos incómodos (en el partido de ida). Hoy pudimos hacerlo por muchos momentos. Ahora tenemos que agarrarnos de la mejoría anímica, de que sí se puede, porque lo demostraron. No podemos hacer nada con lo que pasó pero tomar las cosas buenas para seguir construyendo".

¿Te está costando más este comienzo? "Nadie se imaginaba este presente, pero hay que estar aquí, dar la cara y sacar esto adelante. Imaginaba el mejor panorama, podía haber impoderables, pero nos costó bastante el arranque y ahora tenemos que parecernos a esto que hicimos (en Buenos Aires)".

Sobre el mercado de pases y próximos refuerzos: "Estamos trabajando. Queda período de pases. Sabemos que es un mercado difícil el de mitad del año, pero ya hicimos scouting, están los nombres, las posiciones y las características. Hay que esperar".

También tuvo algunas palabras para los hinchas que se hicieron sentir en Buenos Aires. "La gente acompañó más allá del mal momento que vive el equipo, se brindaron todo el partido. Estamos muy agradecidos porque no estamos haciendo un gran mitad de año pero siempre están apoyando".

Finalmente, concluyó sobre cómo puede repercutir esta actuación ante Tigre en el equipo: "En cuanto a intensidad se manejó el partido con buen criterio. Y apelo a eso. Quedó demostrado que lo podemos hacer. Es un punto de dónde nos podemos agarrar. Intesidad, coraje, vergüenza deportiva. Lo asumieron con mucha personalidad y eso me dejó tranquilo, además de lo futbolístico que fue muy bueno sobre todo en el primer tiempo".