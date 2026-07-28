El gol y la rabia de Maxi Gómez tras el triunfo de Nacional en Buenos Aires, y un mensaje para lo que viene: "Esto lo sacamos todos adelante"

El goleador de Nacional , Maximiliano Gómez , llevó la cinta de capitán en el partido de este martes ante Tigre en Buenos Aires y además volvió al gol después de cinco partidos.

Tras el tanto que le anotó a Albion en la segunda fecha del Intermedio, Gómez no marcó frente a Deportivo Maldonado, Danubio, Wanderers ni en el partido de ida frente a Tigre.

Este martes convirtió un golazo luego de aprovechar un error defensivo de los argentinos, que le entregaron la pelota fuera del área, la acomodó y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red.

Tras el partido en Buenos Aires, Maxi Gómez habló con la televisión sobre la forma en que vivió este encuentro que marcó el triunfo 2-1 ante Tigre pero la eliminación de la Copa Sudamericana por el peso insostenible del 0-3 del martes pasado en Montevideo.

GOLAZO DE NACIONAL Maximiliano Gómez giró y sacó un tremendo remate que se metió contra el palo derecho de Zenobio. Por ahora, se clasifica Tigre gracias al resultado global. #Sudamericana pic.twitter.com/nPr1GLR75d

El emotivo aliento de los hinchas de Nacional en Buenos Aires, en la despedida de los tricolores de las copas internacionales de Conmebol

Tigre 1-2 Nacional: los albos expresaron otra versión, ganaron en Buenos Aires, pero se les terminó rápido la Copa Sudamericana y la actividad internacional

"Me voy con la sensación de rabia porque lo dimos todo. Nos faltó un gol cuando íbamos 2-0. Después sabíamos que Tigre se iba a venir", resumió.

Luego explicó que su equipo "estuvo muy bien en el primer tiempo. En ese período fue todo de Nacional y jugamos muy bien con pelota".

El delantero subrayó que la serie la perdieron en Uruguay con la derrota 3-0 ante Tigre en el Gran Parque Central.

Consultado sobre cómo está el plantel puertas para adentro en medio de la crisis que está viviendo el equipo, dijo: "Estamos trabajando y esto lo sacamos todos adelante".

Unos minutos después, el extremo derecho Tomás Verón Luppi fue consultado acerca de cómo está el vestuario y manifestó: "Puertas para adentro el grupo se compromete a trabajar mucho y nos bancamos entre nosotros".