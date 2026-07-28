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El gol y la rabia de Maxi Gómez tras el triunfo de Nacional en Buenos Aires, y un mensaje para lo que viene: "Esto lo sacamos todos adelante"

Maxi Gómez, quien llevó la cinta de capitán de Nacional este martes en Buenos Aires, volvió al gol después de cinco partidos

28 de julio de 2026 21:41 hs
Maxi Gómez celebra el 1-0 para Nacional

Maxi Gómez celebra el 1-0 para Nacional

FOTO: AFP

El goleador de Nacional, Maximiliano Gómez, llevó la cinta de capitán en el partido de este martes ante Tigre en Buenos Aires y además volvió al gol después de cinco partidos.

Tras el tanto que le anotó a Albion en la segunda fecha del Intermedio, Gómez no marcó frente a Deportivo Maldonado, Danubio, Wanderers ni en el partido de ida frente a Tigre.

Este martes convirtió un golazo luego de aprovechar un error defensivo de los argentinos, que le entregaron la pelota fuera del área, la acomodó y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red.

Tras el partido en Buenos Aires, Maxi Gómez habló con la televisión sobre la forma en que vivió este encuentro que marcó el triunfo 2-1 ante Tigre pero la eliminación de la Copa Sudamericana por el peso insostenible del 0-3 del martes pasado en Montevideo.

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"Me voy con la sensación de rabia porque lo dimos todo. Nos faltó un gol cuando íbamos 2-0. Después sabíamos que Tigre se iba a venir", resumió.

Luego explicó que su equipo "estuvo muy bien en el primer tiempo. En ese período fue todo de Nacional y jugamos muy bien con pelota".

El delantero subrayó que la serie la perdieron en Uruguay con la derrota 3-0 ante Tigre en el Gran Parque Central.

Consultado sobre cómo está el plantel puertas para adentro en medio de la crisis que está viviendo el equipo, dijo: "Estamos trabajando y esto lo sacamos todos adelante".

Unos minutos después, el extremo derecho Tomás Verón Luppi fue consultado acerca de cómo está el vestuario y manifestó: "Puertas para adentro el grupo se compromete a trabajar mucho y nos bancamos entre nosotros".

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