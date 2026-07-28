Inumet actualizó la alerta naranja y emitió una amarilla por tormentas fuertes: mirá las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la alerta naranja y emitió una amarilla por tormentas fuertes.
En zonas de tormentas "se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes". El organismo afirmó que es "un frente cálido" el que genera "tormentas algunas puntualmente muy fuertes".
Las alertas se emitieron poco después de las 15:30 y serán actualizadas a las 18:00 o "ante cambios significativos".
Localidades afectados por la alerta naranja
Artigas: Baltasar Brum, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso del Cerro y Tacuarembó.
Localidades afectados por la alerta amarilla
Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.
Cerro Largo: Isidoro Noblía.
Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Tambores y Termas de Guaviyú.
Rivera: Paso Hospital y Vichadero.
Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso Bonilla, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tambores.