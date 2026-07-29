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MSP reabrirá agenda para vacunación contra el meningococo el lunes, duplicará cupos y adelantó la llegada de 300 mil dosis

La ministra Cristina Lustemberg anunció que las vacunas, previstas inicialmente para fines de agosto, llegarán el 3 de agosto

29 de julio de 2026 14:48 hs
Este lunes llegan más vacunas contra meningococo

Este lunes llegan más vacunas contra meningococo

LUIS ACOSTA / AFP

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó este miércoles que el cambio fue posible porque el gobierno logró adelantar la llegada de unas 300 mil dosis, cuyo arribo estaba previsto para fines de agosto.

"El lunes se abre la agenda de nuevo y se duplican los cupos", afirmó la jerarca en rueda de prensa.

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El anuncio llega dos días después de que el MSP reconociera que los cupos disponibles para la primera etapa de vacunación se habían agotado prácticamente en su totalidad durante las primeras horas de la apertura de la agenda.

En ese momento, la cartera explicó que la disponibilidad respondía a una planificación por etapas para asegurar la distribución de las dosis y sostuvo que la alta demanda reflejaba "el interés de las familias por acceder a la vacunación". También había adelantado que habilitaría nuevos cupos cuando estuvieran aseguradas más vacunas.

Según informó ahora Lustemberg, cerca de 4.000 adolescentes ya obtuvieron turno para vacunarse esta semana.

La nueva apertura permitirá que puedan agendarse tanto los adolescentes de entre 11 y 15 años que no consiguieron cupo como los niños de 9 y 10 años, cuya incorporación ya estaba prevista para esta etapa de la campaña.

Las familias deberán realizar el trámite utilizando el número de cédula del niño o adolescente y presentar ese documento al concurrir al vacunatorio.

Las vacunas llegarán antes de lo previsto

La ministra explicó que el adelanto fue posible gracias a gestiones realizadas por el MSP junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las 300.000 dosis arribarán el 3 de agosto, varias semanas antes de la fecha inicialmente prevista, y permitirán continuar con la ampliación de la campaña.

"Sí, alcanza para toda la población objetivo", respondió Lustemberg al ser consultada sobre si las vacunas disponibles cubrirán la demanda.

Además, adelantó que hacia fines de agosto llegará un segundo embarque.

El plan del MSP apunta a inmunizar a toda la población de 2 a 18 años. Los niños de un año no integran esta campaña porque esa vacuna ya forma parte del esquema regular de inmunización desde el año pasado.

La ministra agregó que, además de los vacunatorios, la estrategia continuará desarrollándose en escuelas de todo el país para facilitar el acceso de niños y adolescentes.

El MSP descartó aumentos de precios en el sector privado

Consultada sobre posibles aumentos en el costo de la vacuna en las instituciones privadas, Lustemberg aseguró que el ministerio no detectó situaciones de especulación.

Por el contrario, señaló que la cartera solicitó a los prestadores que redujeran el precio que pagan los usuarios.

"Tuvimos una muy buena recepción", afirmó, aunque reconoció que algunos prestadores pudieron bajar el costo y otros mantuvieron los valores anteriores.

Por qué se prioriza a los adolescentes

La ampliación de la campaña responde al aumento de los casos de enfermedades causadas por el meningococo y a la evidencia técnica manejada por el MSP, que indica que cerca del 24% de los adolescentes pueden ser portadores de la bacteria.

Aunque no son el grupo con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad invasiva, sí representan el principal reservorio de transmisión, por lo que la estrategia busca reducir la circulación de la bacteria y proteger indirectamente a los niños más pequeños y a otras personas vulnerables.

La decisión de acelerar la campaña fue anunciada semanas después del fallecimiento de una niña por una enfermedad meningocócica en una escuela del barrio Ituzaingó, donde otra alumna había cursado la misma infección dos meses antes.

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