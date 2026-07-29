"Fue una verdadera masacre" y "puede volver a repetirse", dijo el presidente del Inisa sobre joven asesinado en la puerta de un centro de estadía

El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ), Jaime Saavedra, se refirió al joven de 19 años asesinado en la puerta de un centro del barrio Atahualpa, y dijo que se quedó con la sensación de que "puede volver a repetirse" .

El hecho ocurrió en la noche del martes cuando el joven que estaba en un régimen de semilibertad estaba volviendo a centro del Inisa y fue asesinado a disparos en la puerta. Desde el sindicato de trabajadores denunciaron que algunas de las balas atravesaron el portón y que más personas podrían haber sido víctimas .

"Un hecho tremendo, sin precedentes. Uno sale conmovido y angustiado porque vive cosas que nunca imaginó vivir ", dijo Saavedra este miércoles sobre el caso. "Pasó en nuestro país, son cosas que antes uno antes no veía ", agregó el jerarca en rueda de prensa tras comparecer a la Comisión de Hacienda y Presupuesto por la Rendición de Cuentas .

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Joven de 19 años fue asesinado a disparos en puerta de centro del Inisa: estaba a punto de recuperar su libertad

El jueves un representante del Ministerio del Interior visitará el centro atacado. "Tenemos que tomar las máximas precauciones para que, Dios quiera que no, si se repite un episodio similar hayamos tomado todos los recaudos que hay que tener", contó Saavedra.

Centro Inisa del barrio Atahualpa Foto: Intendencia de Montevideo

El joven fue encontrado por oficiales tendido sobre la vereda con heridas en de arma de fuego en el pecho y en la ingle,.

Estaba en régimen de semilibertad en este centro. "Los gurises que se portan bien, con autorización judicial, hacen una vida similar a la de la libertad. Tienen ocho horas durante el día para ir a estudiar, trabajar y para estar con su familia", detalló el presidente del Inisa.

Ese era el caso del joven, que estaba "estudiando, buscando trabajo y visitando a su familia". Además, "en setiembre se iba en libertad".

Uno de los responsable del centro contó que el joven se encontraba ingresando a este cuando se escucharon múltiples detonaciones. Al salir, vieron a la víctima tendida en el piso. Llamaron a las autoridades y poco antes de las 21:00 una emergencia constató la muerte.

"Ayer vuelve de visitar a su familia y lo ajusticiaron en la puerta del hogar. Estaba cumpliendo con su compromiso, volviendo en hora. Por las informaciones que nosotros tenemos fue una verdadera masacre perpetrada por tres personas", agregó el Saavedra esta tarde.

El Sindicato Único de Trabajadores del Inau e Inisa (Suinau) emitió un comunicado expresando su preocupación por este caso, en el que además pidieron "extremar la seguridad en los centros". El presidente Saavedra fue consultado sobre esta declaración y respondió que estaban "legítimamente preocupados".

"Efectivamente pudo ser una masacre", según Saavedra, y mencionó tanto a los funcionarios como posibles víctimas como a otras personas que pudieron haber pasado por la zona.