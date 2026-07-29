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Adolescente de 14 años fue detenido con un rifle de asalto AR-15, dos cargadores y 14 balas: será internado en Inisa

La Fiscalía ordenó el traslado del adolescente al INISA y pericias sobre el arma incautada

29 de julio de 2026 11:31 hs
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Un adolescente de 14 años fue detenido por la Policía luego de ser perseguido y capturado con un rifle de asalto AR-15, dos cargadores y 14 cartuchos, durante un operativo desplegado en la noche del martes en la zona de Lezica (Montevideo) tras una denuncia por disparos de arma de fuego.

El procedimiento ocurrió sobre las 22:40 en la calle Cornelio Guerra luego de que el Centro de Comando Unificado (CCU) recibiera un llamado alertando sobre detonaciones en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a varias personas que corrían por la zona. Los policías iniciaron una persecución a pie y lograron interceptar a uno de los sospechosos, quien resultó ser un adolescente de 14 años.

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Durante la detención, los efectivos comprobaron que el menor llevaba un rifle de asalto AR-15, dos cargadores, 14 cartuchos y un teléfono celular.

Tras la incautación del arma, la Policía solicitó apoyo y dio intervención a las autoridades de la Zona Operacional IV. Además, el procedimiento quedó registrado por las cámaras corporales de los funcionarios actuantes.

La Fiscalía de Adolescentes de 3° Turno dispuso que el menor recibiera asistencia médica, fuera trasladado al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y posteriormente conducido a declarar ante la sede fiscal.

También ordenó que el rifle fuera remitido a Policía Científica para realizar una pericia balística, además de tomar declaración a los policías que participaron del operativo y analizar las imágenes captadas por las cámaras corporales.

Cómo es el rifle de asalto AR-15 incautado por la Policía

El AR-15 es un fusil semiautomático ligero diseñado originalmente por la empresa estadounidense ArmaLite, cuyas siglas dan nombre al arma ("ArmaLite Rifle"). Posteriormente, el diseño fue adquirido y popularizado por Colt.

Dispara munición calibre 5,56 × 45 mm OTAN o .223 Remington y funciona en modo semiautomático, es decir, realiza un disparo por cada presión sobre el gatillo. Tiene un alcance efectivo de entre 400 y 600 metros y suele utilizar cargadores desmontables con capacidad para 20 o 30 cartuchos, aunque existen versiones de mayor capacidad.

El arma pesa alrededor de tres kilogramos sin munición, una característica que, junto con el uso de aleaciones de aluminio y materiales plásticos de alta resistencia, facilita su transporte y manipulación.

Otra de sus particularidades es su diseño modular, que permite sustituir o incorporar distintos componentes —como culatas, cañones, miras o empuñaduras—, motivo por el cual suele ser conocida entre especialistas como el "Lego" de las armas de fuego.

Su combinación de bajo peso, precisión y facilidad para incorporar accesorios la ha convertido en uno de los fusiles semiautomáticos más difundidos del mundo, tanto en ámbitos civiles como policiales y militares, dependiendo de la legislación vigente en cada país.

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