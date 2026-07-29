El Mar Muerto se está retrayendo y aparece agua dulce: la razón científica y por qué algunos lo asocian a una profecía bíblica

El Mar Muerto , ubicado entre Israel , Cisjordania y Jordania , atraviesa desde hace décadas un marcado retroceso de sus aguas. A medida que el nivel del lago desciende, comenzaron a aparecer cientos de pozas de agua dulce rodeadas de vegetación, un fenómeno que despertó el interés de científicos y también de quienes lo vinculan con antiguas profecías bíblicas.

Aunque desde la ciencia el proceso tiene una explicación geológica e hidrológica, algunos creyentes lo asocian con un pasaje del libro de Ezequiel que describe la llegada de agua dulce a una región desértica y el florecimiento de la vida donde antes predominaba la sal.

El Mar Muerto pierde aproximadamente un metro de nivel cada año debido a la disminución del caudal del río Jordán (su principal afluente), la extracción de agua para consumo humano y agrícola, y la actividad minera en la región. Como consecuencia, el retroceso de la costa deja al descubierto capas subterráneas de sal que, al entrar en contacto con agua dulce, se disuelven y generan cavidades conocidas como dolinas o sinkholes.

En algunas de esas depresiones comenzaron a brotar manantiales de agua dulce. Con el paso del tiempo, varias de estas pozas fueron rodeadas por vegetación y albergan peces, aves y otros organismos que antes no estaban presentes en la zona.

Los investigadores explican que el agua dulce proviene de acuíferos subterráneos y no del propio Mar Muerto. Se trata de un fenómeno natural favorecido por los cambios en la geología del terreno a medida que retrocede el lago.

¿Por qué relacionan el retroceso del Mar Muerto con una profecía bíblica?

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El surgimiento de estas pozas llevó a algunos grupos religiosos a recordar un pasaje del libro de Ezequiel (47:8-9), donde se menciona que las aguas llegarán al "mar salado", sus aguas serán saneadas y "vivirá todo ser viviente que nade por dondequiera que entren estos dos ríos".

Para quienes sostienen esa interpretación, la aparición de agua dulce y de vida en sectores cercanos al Mar Muerto representaría un posible cumplimiento de esa profecía.

Sin embargo, especialistas en estudios bíblicos y científicos citados por el portal El Tiempo, advierten que no existe evidencia que permita establecer una relación entre el fenómeno geológico actual y el texto religioso.

La interpretación pertenece al ámbito de la fe y no forma parte de las conclusiones de la investigación científica.

¿Qué dicen los científicos sobre el retroceso del Mar Muerto?

Los estudios sobre el Mar Muerto indican que el retroceso del nivel del agua responde principalmente a factores ambientales y a la intervención humana sobre la cuenca del río Jordán. Además de modificar el paisaje, este proceso provocó la formación de miles de dolinas, algunas de ellas de varios metros de profundidad, que representan un riesgo para la infraestructura y el turismo de la región.

A pesar de ello, los manantiales de agua dulce generaron nuevos ecosistemas que continúan siendo objeto de investigación. Los especialistas buscan comprender cómo evolucionan estas lagunas, qué especies pueden desarrollarse en ellas y cuál será su comportamiento si el nivel del Mar Muerto continúa descendiendo.