El consejo directivo de Peñarol aprobó por unanimidad el balance a noviembre de 2025 que dio un superávit de US$ 1.200.000

El consejo directivo de Peñarol votó por unanimidad la aprobación del balance y la memoria anual correspondiente al cierre de noviembre de 2025 este martes a la noche en la reunión citada para ello, según confirmaron a Referí dos dirigentes aurinegros.

La ganancia total del club, según los datos a los que pudo acceder Referí informan que el superávit del club en ese lapso fue de US$ 1.200.000, y que si bien el total fue de US$ 3.000.000, hay que descontarle las pérdidas generadas por el Estadio Campeón del Siglo que en el mismo tiempo, fueron de US$ 1.800.000.

Cabe señalar que Peñarol aún no anunció las cifras oficiales a sus socios ni en sus plataformas, lo que se espera a la brevedad. Asimismo, Referí intentó conseguir el pasivo del club, el cual por el momento no fue informado.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio presentó estos números a los dirigentes y luego los divulgó a diversos periodistas a través de WhatsApp.

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En lugar del vicepresidente Eduardo Zaidensztat, también tesorero, estuvo Víctor Bedrossian, y acompañaron al oficialismo Alejandro González, Marcelo Solomita y Alejandro González. Por la oposición se hicieron presentes Evaristo González, Rodolfo Catino, Edgardo Novick, Santiago Sánchez, Guillermo Varela y Nicolás Ghizzo.

Ruglio elaboró y divulgó por un mensaje de WhatsApp un historial del "resultado acumulado entre 2021 y 2025" en la gestión de Ruglio.

Entre los mismos aparecen aumentos en infraestructura del club a US$ 6.700.000.

A su vez, la ganancia acumulada de Peñarol en estos años fue de US$ 12.600.000, en tanto las pérdidas ascendieron a US$ 4.600.000, por lo que el resultado final consolidado fue de US$ 8.000.000.

Entre 2021 y 2025, según los números que revelaron en el consejo directivo, el patrimonio de Peñarol creció de US$ 31.000.000 a US$ 48.000.000.

A su vez, la deuda financiera se redujo de más de US$ 7.000.000 al asumir la gestión de Ignacio Ruglio, a menos de US$ 500.000 al cierre de 2025. "Solo restan algunas cuotas correspondientes a la deuda con la FEC (familia Damiani)", agrega el informe al que accedió Referí.

Respecto a los intereses financieros, en 2020 Peñarol pagaba más de US$ 1.000.000 anuales, mientras que en 2025 "esa cifra bajó a US$ 200.000".

Vale aclarar que los balances desde 2021 a 2025 fueron auditados por UHY Gubba & Asociados, firma que audita a Peñarol desde 2018.

Con relación a la situación financiera a Futuro "Peñarol no adelantó ninguno de los ingresos operativos correspondientes a 2027 ni a ejercicios posteriores. (Se consideran ingresos operativos todos los ingresos recurrentes del club, excluyendo la venta de jugadores, cuyo promedio histórico ronda los US$ 8.000.000 anuales por tratarse de un ingreso variable). Quien asuma la presidencia en 2027 dispondrá de la totalidad de esos ingresos para administrar".

También se explican los ingresos operativos anuales estimados en estos términos: "Cuotas sociales: US$ 11.000.000; Derechos de televisión: US$ 8.000.000; Competencias internacionales: US$ 3.500.000. Epónsors y merchandising: US$ 3.500.000; Venta de entradas: US$ 4.000.000; Total aproximado: US$ 30.000.000 anuales".

Al trazarse un parangón en la evolución de los ingresos operativos, se informa que "en 2020, al asumir Ruglio y Zaidensztat, Peñarol contaba con aproximadamente US$ 16.000.000 anuales de ingresos operativos. En 2026, esa cifra asciende a US$ 30.000.000 anuales".

Como está en los estatutos, ahora será la Asamblea Representativa de los carboneros la que deberá votar o no definitivamente este balance.