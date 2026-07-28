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El Observador / Fútbol Internacional / COPA SUDAMERICANA

Tigre 1-2 Nacional: los albos expresaron otra versión, ganaron en Buenos Aires, pero se les terminó rápido la Copa Sudamericana y la actividad internacional

Nacional venció con goles de Maxi Gómez y Maxi Silvera, pero pagó carísimo la goleada que sufrió en Montevideo; mirá los goles en la visita de los albos a Buenos Aires

28 de julio 2026 - 17:23hs
Maxi Silvera y Maxi Gómez celebran el 2-0 de Nacional frente a Tigre

Maxi Silvera y Maxi Gómez celebran el 2-0 de Nacional frente a Tigre

FOTO: AFP
Maxi Silvera anotó el segundo gol de Nacional ante Tigre

Maxi Silvera anotó el segundo gol de Nacional ante Tigre

FOTO: AFP
Maxi Gómez celebra el 1-0 para Nacional

Maxi Gómez celebra el 1-0 para Nacional

FOTO: AFP
Verón Luppi ataca por la punta derecha en el partido revancha entre Nacional y Tigre

Verón Luppi ataca por la punta derecha en el partido revancha entre Nacional y Tigre

FOTO: AFP
Verón Luppi puso la asistencia para el gol de Maxi Silvera

Verón Luppi puso la asistencia para el gol de Maxi Silvera

FOTO: AFP

Tigre avanzó entre los 16 mejores del segundo torneo de Conmebol y se enfrentará a Montevideo City Torque.

Para Nacional se terminó rápido la Copa Sudamericana, luego de no seguir en la Copa Libertadores, y finalizó su participación internacional en las copas de Conmebol en esta temporada 2026.

En el partido de este martes, Nacional cambió su imagen, se presentó con otra actitud, con fútbol y carácter, fue dueño del primer tiempo. Estableció la diferencia con los goles de Maxi Gómez y Maxi Silvera en la primera media hora de fútbol, pero en el segundo tiempo no pudo sostenerlo, Tigre manejó la pelota, anotó un gol y acabó con el sueño de los albos de alcanzar el milagro de la clasificación.

Así se vivo la previa, el partido y todas las estadísticas:

Seguí en vivo Tigre vs Nacional

Final del partido: Tigre 1-2 Nacional

Nacional ganó en Buenos Aires, pero quedó eliminado por el 0-3 que sufrió en el Gran Parque Central la semana pasada.

Los argentinos se llevaron la serie 4-2 y jugarán en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque.

Minuto 90: se juegan seis minutos más

Minuto 82: ¡goool de Tigre!

Santiago López aprovechó los espacios que dejó Nacional, que salió a buscar el tercer gol y dejó terreno para que el veloz delantero hiciera lo que mejor sabe. Ya había avisado unos minutos antes, pero no transformó las situaciones en gol, hasta que a los 82, tras gran carrera con pelota desde la mitad de la cancha antó el descuento.

Ahora Nacional necesita convertir dos goles más para clasificar.

Resultado del partido en Buenos Aires: Tigre 1-2 Nacional

Resultado global de la serie: Tigre 4-2 Nacional

Al mismo tiempo, Bava realiza dos cambios y manda a la cancha para cerrar el partido al debutante Santiago Silva y al juvenil Pavel Núñez.

Minuto 72: segundo cambio en Nacional

Rodrigo Martínez ingresó por Tomás Verón Luppi.

Minuto 64: anulan por posición adelantada gol de Santiago López

Tigre llegó al descuento a través de Santiago López, pero el gol fue anulado por posición adelantada del delantero.

Juega mejor el equipo argentino en este segundo tiempo.

Tres minutos después, a los 67 minutos, un error de Rogel le permitió a López quedar mano a mano con el golero tricolor, pero el delantero falló en la definición.

Minuto 58: cambio en Nacional

Nicolás Lodeiro ingresó por Agustín Dos Santos y se ubicó en su posición habitual, por izquierda.

Minuto 53: cambió el partido y Nacional perdió el control

Tigre salió a jugar con otra actitud el segundo tiempo y Nacional perdió el control del partido. El golero tricolor, Alexis Martín Arias, resuelve dos pelotas clave.

Comenzó el segundo tiempo

Minuto 45+5: final del primer tiempo con victoria tricolor

Nacional derrota 2-0 a Tigre en un gran primer tiempo en el que el equipo de Jorge Bava expresó rebeldía, actitud, fútbol y fue el protagonista con la pelota. Con los goles de Maxi Gómez y Maxi Silvera, Nacional se acerca a la clasificación. Necesita ganar por cuatro goles para clasificar directo. Si logra una diferencia de tres, definirán por penales.

Minuto 45: se juegan cinco minutos más

Minuto 30: ¡goool de Nacional!

Un gol de Maxi Silvera puso el 2-0 para Nacional. La jugada nació por derecha con Verón Luppi, quien primero recuperó la pelota en la mitad de la cancha y luego burló la marca del lateral izquierdo, y puso un pase perfecto al corazón del área, en donde el delantero albo se adelantó a todos y de zurda empujó la pelota a la red.

El gol fue revisado por el VAR y el trazado de línea confirmó que el delantero de Nacional estaba habilitado.

Resultado del partido en Buenos Aires: Tigre 0-2 Nacional

Resultado global de la serie: Tigre 3-2 Nacional

Minuto 22: es más Nacional y está cerca del segundo

Los tricolores manejan el partido a partir de un gran despliegue de Lucas Rodríguez en la mitad de la cancha, y llevan peligro al arco de Tigre. Esta vez fue a través de un cabezazo de Agustín Rogel que quedó en las manos de Felipe Zenobio.

Minuto 10: ¡goool de Nacional!

Un error en la defensa de Tigre terminó en el 1-0 de Nacional a través de un golazo de Maximiliano Gómez.

Desde un costado de la cancha, Gonzalo Martínez, jugó la pelota atrás y su envío terminó en los pies de Gómez, quien controló el balón, se sacó de encima la marca rival y conectó un derechazo que terminó en el fondo de la red.

Golazo de Nacional para renovar la ilusión de dar vuelta la serie ante Tigre.

Resultado del partido en Buenos Aires: Tigre 0-1 Nacional

Resultado global de la serie: Tigre 3-1 Nacional

Minuto 2: Nacional salió a presionar en la salida y Maxi Gómez pasó un aviso

Los tricolores se plantaron en cancha del rival y salieron a presionar la salida de Tigre.

A los dos minutos, Maxi Gómez tuvo un tiro libre al borde del área que rebotó en la barrera y se perdió apenas afuera.

Comenzó el partido en el estadio José Dellagiovanna

Los detalles del operativo de seguridad para Tigre vs Nacional

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la APreViDe informó que el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro entre Nacional y Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, contará con la participación de 370 efectivos, 50 agentes de seguridad privada, 40 trabajadores de Utedyc, cuatro ambulancias, servicio y posta médica en el estadio.

La apertura de puertas del estadio será a la hora 16.

El encuentro se realizará con la presencia de ambos públicos.

APreViDe recomienda a los simpatizantes concurrir temprano al estadio para un ingreso fluido y seguro. Habrá un refuerzo del operativo de seguridad, control de entradas, carné y DNI en los accesos. Se ejercerá el derecho de admisión con el uso de teléfonos inteligentes.

El público local accederá al estadio por Av. Perón y Carlos Casares a la tribuna popular. Al sector platea por Facello y Ambrosoni.

La parcialidad de Nacional ingresará por Av. Libertador, entre Guido Spano y Moreno, con venta anticipada de entradas.

Los simpatizantes de Nacional que arriben al en micros, combis y vehículos deberán salir obligatoriamente de los puntos ya establecidos con la custodia policial correspondiente.

APreViDe solicita evitar expresiones racistas y actitudes discriminatorias durante el encuentro. En el caso de detectar conductas indebidas, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la justicia por la Ley 23.592 que dispone penas de prisión de un mes a tres años.

Se recuerda que en atención a la normativa vigente se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia. APreViDe advierte que en el caso de registrar el uso de elementos pirotécnicos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente.

Recomiendan a los hinchas asistir temprano al estadio.

Quiénes son los árbitros para Tigre vs Nacional

Un equipo arbitral de Brasil dirigirá el partido entre uruguayos y argentinos.

Árbitro: Flavio Rodríguez

Asistentes: Rafael Da Silva y Luanderson Dos Santos.

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira.

VAR: Wagner Reway

AVAR: Rodrigo Guarizo

Asesor de árbitros: Roberto Perassi

Confirmado el equipo de Nacional para enfrentar a Tigre

El 11 que utilizará Jorge Bava este martes alineará a: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

El equipo tricolores sufre cuatro bajas:

Bruno Zuculini fue expulsado en la ida al comienzo de la segunda mitad y no estará este martes,

Sebastián Coates, que se recupera de desgarro que sufrió ante Tigre,

Baltasar Barcia, por un golpe en el tobillo, y

Juan Cruz de los Santos, se resintió de un golpe en la rodilla.

Los suplentes de Nacional: Luis Mejía, Nicolás Rodríguez, Santiago Silva, Nicolás Lodeiro, Paolo Calione, Pavel Núñez, Benjamín Núñez, Tiziano Correa, Rodrigo Martínez, Tomás Viera, Luciano González y Juan Ignacio García.

Así fue el partido de ida en el Gran Parque Central

Nacional tuvo una noche de terror y perdió 3-0 ante Tigre. Haciendo click aquí podés acceder a la crónica del primer partido.

El presidente de Nacional habló previo al partido en Buenos Aires

Ricardo Vairo se refirió al momento de Nacional y a la búsqueda de la "estabilidad emocional", la "esencia especial" de Flavio Perchman con sus declaraciones y las posibles ventas del club.

Vairo analizó la previa del duelo de este martes y el momento de Nacional. “Siempre en los días de partido uno se levanta con esa expectativa, la ansiedad empieza a crecer, y con esa ilusión de que hoy podamos empezar a cambiar la pisada y se empieza a dar lo que todos teníamos, la expectativa que se iba a dar en este segundo semestre y lamentablemente no se ha podido consolidar. Con mucha fe, con confianza y es la cancha la que habla y es lo que creo que ojalá podamos empezar hoy el camino que todos queremos, que es ir rumbo al bicampeonato y si se pudiera dar una clasificación hoy más que contento”.

“Pero en principio la expectativa es poder ver al equipo que todos queremos, un equipo ordenado, sólido, en defensa y que después salga a buscar el partido”, agregó.

Podés leer la entrevista completa haciendo clic aquí.

¿Cuál será el próximo rival del ganador de Tigre vs Nacional?

El ganador de esta llave se meterá entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana 2026 y enfrentará a Montevideo City Torque.

¿Dónde ver en vivo Tigre vs Nacional?

El partido se podrá ver en vivo por a través de la señal de DGO, DSports (canales 310/1310), Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juegan este martes la revancha Tigre vs Nacional?

El encuentro comenzará a la hora 19. El escenario del partido será el Estadio José Dellagiovanna, conocido popularmente como el Coliseo de Victoria, ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Comienza la transmisión EN VIVO de Tigre vs Nacional

Se inicia en Referí la transmisión de la revancha de los tricolores ante Tigre por Copa Sudamericana.

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