Tigre 1-2 Nacional: los albos expresaron otra versión, ganaron en Buenos Aires, pero se les terminó rápido la Copa Sudamericana y la actividad internacional

Los detalles del operativo de seguridad para Tigre vs Nacional

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la APreViDe informó que el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro entre Nacional y Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, contará con la participación de 370 efectivos, 50 agentes de seguridad privada, 40 trabajadores de Utedyc, cuatro ambulancias, servicio y posta médica en el estadio.

La apertura de puertas del estadio será a la hora 16.

El encuentro se realizará con la presencia de ambos públicos.

APreViDe recomienda a los simpatizantes concurrir temprano al estadio para un ingreso fluido y seguro. Habrá un refuerzo del operativo de seguridad, control de entradas, carné y DNI en los accesos. Se ejercerá el derecho de admisión con el uso de teléfonos inteligentes.

El público local accederá al estadio por Av. Perón y Carlos Casares a la tribuna popular. Al sector platea por Facello y Ambrosoni.

La parcialidad de Nacional ingresará por Av. Libertador, entre Guido Spano y Moreno, con venta anticipada de entradas.

Los simpatizantes de Nacional que arriben al en micros, combis y vehículos deberán salir obligatoriamente de los puntos ya establecidos con la custodia policial correspondiente.

APreViDe solicita evitar expresiones racistas y actitudes discriminatorias durante el encuentro. En el caso de detectar conductas indebidas, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la justicia por la Ley 23.592 que dispone penas de prisión de un mes a tres años.

Se recuerda que en atención a la normativa vigente se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia. APreViDe advierte que en el caso de registrar el uso de elementos pirotécnicos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente.

Recomiendan a los hinchas asistir temprano al estadio.