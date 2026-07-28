Tigre vs Nacional por Copa Sudamericana: el tricolor enfrenta el duro reto de ser el primer equipo en remontar un 3-0 en un torneo Conmebol de visitante

Nacional tendrá este martes el duro desafío de remontar el 3-0 que le propinó en su casa Tigre por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana , en el Estadio José Dellagiovana de Buenos Aires .

La derrota en el Gran Parque Central dejó con pocas chances al tricolor de cara a la vuelta, que se disputará desde las 19:00 de este martes, pero no sería la primera vez que un equipo logra una remontada de ese calibre en las copas internacionales de Conmebol .

Es más, en la historia de los torneos de clubes de la Confederación Sudamericana hubo 12 remontadas de tres o más goles de diferencia , entre la Copa Libertadores, la Supercopa Sudamericana, la Copa Conmebol y la Copa Merconorte . No hay registros de este tipo por Copa Sudamericana, Copa Mercosur , ni otros varios torneos de Conmebol disputados a lo largo de la historia.

Sin embargo, un detalle de esta estadística demuestra lo complicado que será este reto para el bolso: en ninguno de estos casos el ganador remontó la serie de visitante, siempre lo hizo de local.

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Jalil Elías celebra el primer gol de Tigre contra Nacional Foto: Gastón Britos/Focouy

Esto significa que, de lograr dar vuelta el 3-0 que recibió ante Tigre, aún por la vía de los penales, Nacional se convertirá en el primer equipo en la historia de Conmebol en lograr dicho hito de visitante.

Además, será el primer equipo uruguayo en lograr revertir una serie con tal desventaja en estas competencias.

Las remontadas por torneos Conmebol con las que se esperanza Nacional

La primer remontada por tres goles en un torneo Conmebol ocurrió en 1990, por los octavos de final de la Supercopa Sudamericana (torneo que reunía a todos los campeones de Copa Libertadores). En esa fase Olimpia empató un 3-0 que le había propinado River Plate en Argentina con idéntico resultado, y superó al Millonario por penales.

En la Libertadores hay seis antecedentes, y uno de ellos incluye a Nacional, aunque del lado negativo:

1993: Sporting Cristal vs El Nacional, octavos de final. 0-3 Ida (Visitante)- 4-0 Vuelta (Local)

vs El Nacional, octavos de final. 0-3 Ida (Visitante)- 4-0 Vuelta (Local) 1999: Cerro Porteño vs Estudiantes de Mérida, cuartos de final: 0-3 Ida (V)- 4-0 Vuelta (L)

2000: Bolivar vs Nacional, octavos de final. 0-3 Ida (V) y 3-0 Vuelta (L) -5-3 por penales-

2012: U de Chile vs Deportivo Quito, octavos de final. 1-4 Ida (V) y 6-0 Vuelta (L)

2017: River Plate vs Jorge Wilstermann, cuartos de final. 0-3 Ida (V) y 8-0 Vuelta (L)

2025: Palmeiras vs LDU, semifinales. 0-3 Ida (V) y 4-0 Vuelta (L)

A pesar de que solo contó con ocho ediciones (la Libertadores lleva 67 copas jugadas incluyendo la competencia en disputa), la Copa Conmebol tuvo cuatro remontadas de este tipo, incluyendo la única vez en la historia de estos torneos que un equipo dio vuelta una desventaja de cuatro goles.

Se trató de la final de la edición de 1995, entre Rosario Central y Atlético Mineiro. El equipo brasileño ganó 4-0 la ida, pero los Canallas lograron el mismo resultado en el Gigante de Arroyito en la vuelta y luego se llevaron el trofeo en los penales.

Hubo otros tres casos de remontadas de tres goles en esta copa:

1993: San Lorenzo vs Sportivo Luqueño, cuartos de final. 0-3 Ida (V) y 4-1 Vuelta (L)

vs Sportivo Luqueño, cuartos de final. 0-3 Ida (V) y 4-1 Vuelta (L) 1995: Cobreloa vs Ciclista Lima, octavos de final. 1-4 Ida (V) y 7-2 Vuelta (L)

vs Ciclista Lima, octavos de final. 1-4 Ida (V) y 7-2 Vuelta (L) 1999: Talleres vs Independiente Petrolero, octavos de final. 1-4 Ida (V) y 3-0 Vuelta (L) -5-4 por penales-

También existe un antecedente por la Copa Merconorte, torneo paralelo a la Copa Mercosur que reunía a competidores de Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela.

En las semifinales de la edición 2001 (la última de ese torneo), Emelec empató en Ecuador el 4-1 que Santos Laguna le había propinado en México con el mismo resultado en la vuelta, y luego lo superó por la vía de los penales.

De las 12 remontadas por tres o más goles de las que hay registro en torneos Conmebol, solo cuatro se resolvieron por penales, mientras que las otras culminaron con más goles del equipo que dio vuelta la serie. En ninguno de los casos el vencedor revirtió la serie jugando fuera de su casa, y ningún equipo uruguayo logró remontar esta desventaja.

Un equipo estuvo cerca: Danubio. En la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2017, el Franjeado perdió por 3-0 con Sport Recife en Brasil, pero logró empatar la serie con un 3-0 a favor en el Estadio Centenario. Sin embargo, el club uruguayo perdió en los penales y la épica quedó trunca.