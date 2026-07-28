Metsul advierte por tormentas potencialmente destructivas en el sur de Brasil, cerca de la frontera con Uruguay

La empresa meteorológica Metsul advirtió sobre un escenario de tiempo severo entre la tarde de este martes y la madrugada del miércoles en Rio Grande do Sul, estado brasileño limítrofe con Uruguay, donde prevé tormentas fuertes con riesgo de daños por viento, granizo y lluvias intensas.
En paralelo, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene vigente una advertencia naranja por tormentas fuertes para zonas del norte del país, debido al avance de un frente cálido que genera tormentas, algunas de ellas puntualmente muy fuertes.
El escenario previsto en el sur de Brasil
Según Metsul, la combinación del frente cálido con la formación de un centro de baja presión favorecerá el desarrollo de tormentas severas, con la posibilidad de que se organice una línea de turbonada que atraviese Rio Grande do Sul de oeste a este.
La meteorológica explicó que este tipo de sistemas puede provocar rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y precipitaciones abundantes en cortos períodos.
También advirtió sobre la posibilidad de que se registren entre 50 y 100 milímetros de lluvia en apenas tres horas en algunas zonas, con riesgo de inundaciones repentinas y desbordes de cursos de agua.
Si bien el pronóstico está centrado en el sur de Brasil y no prevé impactos directos sobre Uruguay, el fenómeno se desarrollará en un estado fronterizo con el norte del país.
La advertencia vigente en Uruguay
En Uruguay, Inumet elevó este martes a naranja la advertencia meteorológica para parte del norte del territorio.
El organismo indicó que un frente cálido afecta el país, generando tormentas, algunas puntualmente muy fuertes, y advirtió que en las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.
La advertencia comprende todo el departamento de Artigas, además de localidades de Rivera, Salto y Tacuarembó.
En Rivera alcanza Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.
En Salto rige para Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey y Termas del Arapey.
En Tacuarembó abarca Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso del Cerro y la ciudad de Tacuarembó.