Brasil emitió una alerta por tormentas severas y un riesgo "muy alto" de inundaciones cerca de Uruguay: qué dice Metsul

La Coordinación Estatal de Protección y Defensa Civil de Río Grande del Sur emitió una serie de alertas de nivel naranja y rojo por tormentas severas y riesgo de inundaciones que abarcan buena parte del sur de Brasil y que podrían tener impacto también en Uruguay.

El organismo advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas, granizo de gran tamaño, ráfagas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora e incluso tornados , además de un "riesgo muy alto" de inundación en la ciudad de Uruguaiana , ubicada a unos 80 kilómetros de Bella Unión .

Las autoridades brasileñas señalaron que entre este lunes 27 y el martes 28 de julio aumentará el riesgo de fenómenos severos, con precipitaciones que podrían superar los 100 milímetros en 12 horas y los 200 milímetros en 48 horas , principalmente durante el martes.

La inestabilidad continuará durante la madrugada del miércoles, cuando persistirán las tormentas, los fuertes vientos y las lluvias intensas.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do RS atualiza o prognóstico hidrológico para os próximos dias no estado. pic.twitter.com/0KLTheDGTz — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) July 26, 2026

Metsul prevé dos episodios de lluvias con acumulados de hasta 250 milímetros

A las advertencias de la Defensa Civil se sumó Metsul Meteorología, que reiteró que Rio Grande do Sul enfrentará dos episodios de fuerte inestabilidad en un lapso de apenas diez días, con lluvias que podrían dejar entre 100 y 250 milímetros acumulados, e incluso entre 200 y 300 milímetros en forma localizada.

Según la empresa meteorológica, el primer episodio comenzó este domingo y se extenderá hasta el miércoles, aunque los mayores acumulados se esperan entre el martes y el miércoles, cuando podrían registrarse lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, crecidas de ríos y tormentas con granizo y fuertes vientos.

Posteriormente llegará un segundo episodio de inestabilidad. De acuerdo con Metsul, el tiempo mejorará de forma transitoria el jueves y parte del viernes, pero hacia el final de esa jornada volverán las lluvias, que se intensificarán durante el próximo fin de semana con nuevos acumulados importantes.

Los modelos meteorológicos analizados por la empresa muestran consenso en que las mayores precipitaciones se concentrarán en el oeste, centro y sur de Rio Grande do Sul, aunque no descartan que también se registren altos volúmenes en la mitad norte del estado.

ATENÇÃO - ALERTA | Alerta de dois episódios de intensa instabilidade em poucos dias no Rio Grande do Sul, chuva volumosa, potenciais cheias de rios e risco de temporais. Veja previsão dia a dia, mapas de chuva e análise dos rios de maior risco. https://t.co/NvphIIMDjf pic.twitter.com/gAM2SaXALb — MetSul.com (@metsul) July 26, 2026

Alto riesgo de nuevas inundaciones

Metsul advirtió además que el escenario hidrológico es especialmente delicado porque varias cuencas ya presentan caudales elevados debido a las lluvias registradas durante la última semana.

En ese sentido, alertó por un alto riesgo de nuevas inundaciones, especialmente en los ríos Uruguay, Jacuí, Ibirapuitã, Vacaria, Santa María y Camaquã.

La empresa destacó que las nuevas precipitaciones coincidirán con un momento de caudales elevados en la cuenca del río Uruguay, por lo que existe riesgo de nuevas crecidas, especialmente en el tramo comprendido entre Uruguaiana e Itaquí.

También prevé que el río Jacuí permanezca por encima de los niveles habituales e incluso vuelva a crecer, situación que podría repercutir en el nivel del Guaíba.

Defesa Civil alerta: INUNDAÇÃO para o rio Uruguai. Risco MUITO ALTO para Uruguaiana. Validade até 21h do dia 27 de julho. Emergência ligue 190/193. pic.twitter.com/WqFj3WZHQb — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) July 27, 2026

Paysandú monitorea la evolución del río Uruguay

En Uruguay, el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) de Paysandú proyecta que el río Uruguay podría alcanzar los seis metros frente a la capital departamental entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto.

De confirmarse esa proyección, el nivel del río superaría la cota de seguridad de 5,80 metros, lo que obligaría a activar los primeros protocolos de evacuación para las familias que viven en zonas inundables.

El incremento del caudal responde a las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Uruguay. Días atrás, la represa brasileña Foz do Chapecó debió abrir sus compuertas para liberar el exceso de agua acumulada, mientras que el complejo hidroeléctrico de Salto Grande incrementó la evacuación de agua aguas abajo.

Hasta el momento, las autoridades uruguayas informaron que no hay personas evacuadas ni autoevacuadas por la crecida del río Uruguay.

Durazno y Treinta y Tres siguen afectados

Las lluvias de los últimos días también mantienen la situación bajo vigilancia en otros departamentos.

En Durazno, la crecida del río Yí provocó 192 personas autoevacuadas y 14 evacuadas. La Intendencia solicitó en las últimas horas que quienes dejaron sus viviendas posterguen el regreso, ya que el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé nuevas tormentas y lluvias hasta el miércoles.

En tanto, en Treinta y Tres, la crecida del río Olimar mantiene cortes de rutas y otras afectaciones, mientras las autoridades continúan monitoreando la evolución del evento meteorológico.