Inumet advierte por cinco días de lluvias intensas y tormentas fuertes: prevé hasta 200 milímetros y "fenómenos severos"

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) advirtió que el país atravesará cinco días consecutivos de inestabilidad atmosférica , con lluvias y tormentas que en algunos casos podrán ser fuertes o severas , por lo que emitió un aviso especial a la población y notificó a los organismos encargados de la respuesta ante emergencias.

El director de Pronósticos de Inumet, Néstor Santayana , explicó que el episodio se extenderá desde la madrugada del jueves 16 hasta la tarde del lunes 20 y que puede dividirse en dos etapas, con distintas zonas del país como las más afectadas.

Según Santayana, durante el jueves y el viernes un frente cálido ingresará por el litoral oeste y avanzará hacia el resto del territorio nacional, favoreciendo la ocurrencia de tormentas fuertes, puntualmente severas, y precipitaciones abundantes .

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"Si tenemos que destacar alguna zona en particular, la franja centro-oeste y norte del territorio nacional", señaló en diálogo con Telemundo (Canal 12).

De acuerdo con el aviso especial de Inumet, los mayores acumulados de lluvia se esperan en la franja centro-este y norte, donde podrían registrarse entre 40 y 80 milímetros, aunque en algunos puntos los valores podrán ser superiores. En cambio, el sur y el extremo suroeste serían las regiones menos afectadas durante esos dos primeros días.

#AvisoALaPoblación A partir de la madrugada del jueves 16 de julio por la ocurrencia de tormentas fuertes (puntualmente severas) y precipitaciones abundantes. pic.twitter.com/5Vou6jLtlJ — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) July 14, 2026

El fin de semana el foco estará en el norte

El meteorólogo explicó que la situación cambiará entre el sábado y el lunes, cuando un frente semiestacionario permanecerá oscilando entre el sur de Brasil y el norte de Uruguay.

Ese sistema favorecerá la formación de precipitaciones y tormentas consecutivas, algunas de ellas fuertes o severas, especialmente sobre el norte del territorio nacional.

"Allí se van a estar generando precipitaciones y tormentas consecutivas, importantes, copiosas, con tormentas fuertes y severas", afirmó el especialista.

Para ese período, Meteorología prevé acumulados de entre 60 y 100 milímetros en la franja central, mientras que en el norte del país podrían alcanzar entre 80 y 120 milímetros, con registros puntualmente superiores.

Viento, granizo, actividad eléctrica y posibles crecidas

Santayana recordó que cuando Inumet habla de tormentas fuertes o severas hace referencia a fenómenos que pueden estar acompañados por rachas de viento muy fuertes, lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica y caída de granizo.

Esas condiciones podrán registrarse en distintos puntos del país a lo largo de los cinco días, dependiendo de la ubicación del sistema frontal.

El meteorólogo aclaró además que, aunque el episodio se extenderá durante varios días, se esperan mejoras temporarias a lo largo del evento, por lo que las precipitaciones no serán continuas.

El director de Pronósticos indicó que Inumet ya puso la información a disposición de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed), del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), organismo encargado de evaluar el impacto hidrológico de las lluvias.

Una de las principales preocupaciones está puesta en la cuenca del río Cuareim, donde los modelos proyectan acumulados de entre 100 y 200 milímetros durante todo el episodio.

"Estamos hablando del doble de la media mensual. Es decir, 200 milímetros equivalen aproximadamente a la lluvia de dos meses concentrada en tres días", explicó Santayana.

Aclaró, no obstante, que por el momento las proyecciones no indican una situación que haga prever evacuaciones, aunque la evolución del fenómeno será monitoreada de forma permanente.

"Vamos a analizar esta situación cada seis horas, a medida que ingresen nuevos datos para alimentar nuestros modelos de predicción y los modelos hidrológicos. Esa información será compartida con los organismos competentes y con la población", concluyó.