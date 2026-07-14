Los cinco electrodomésticos que más atraen a las cucarachas

Las cucarachas pueden esconderse en distintos rincones del hogar, sin embargo algunos electrodomésticos reúnen las condiciones ideales para que estos insectos encuentren refugio.

El calor , la humedad , la oscuridad y la acumulación de restos de comida convierten a ciertos aparatos de uso cotidiano en lugares atractivos para su aparición tras el fin de la temporada de invierno .

Aunque suelen asociarse con la basura, las cañerías o los espacios con poca higiene, las cucarachas también pueden instalarse dentro o detrás de equipos que generan calor. Por ese motivo, la limpieza frecuente y el mantenimiento resulta clave para reducir las posibilidades de infestación.

Según un artículo publicado por el periódico brasileño Correio braziliense , existen cinco electrodomésticos que suelen reunir las condiciones ideales para la presencia de cucarachas por ofrecer escondites protegidos y fuentes de alimento si no reciben una limpieza frecuente.

Los electrodomésticos que más atraen a las cucarachas

La heladera aparece entre los principales artefactos donde pueden esconderse las cucarachas. La zona posterior del equipo, donde se encuentra el motor y se genera calor, suele mantenerse oscura y protegida, dos factores que favorecen que estos insectos permanezcan allí durante largos períodos.

El horno y la cocina también son espacios propicios debido a la acumulación de grasa, restos de alimentos y partículas que quedan luego de preparar comidas. Estos residuos funcionan como una fuente de alimento para las cucarachas, mientras que el calor generado por los equipos contribuye a crear un ambiente favorable.

El microondas es otro de los aparatos señalados. Aunque suele utilizarse durante períodos cortos, puede acumular restos de comida en su interior o alrededor de la puerta, además de conservar humedad luego de calentar ciertos alimentos.

El lavavajillas completa la lista de electrodomésticos mencionados. Su combinación de agua, humedad constante y restos orgánicos puede generar un entorno adecuado para que las cucarachas encuentren alimento y refugio.

Para reducir las posibilidades de que las cucarachas aparezcan, se recomienda mantener una limpieza periódica de los electrodomésticos, retirar restos de comida, secar las superficies húmedas y revisar sectores de difícil acceso, como la parte trasera de los equipos o las uniones entre piezas.

¿Qué hacer para evitar la aparición de cucarachas en la cocina?

Entre las acciones más recomendadas para reducir la presencia de cucarachas se encuentran: