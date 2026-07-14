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Los cinco electrodomésticos que más atraen a las cucarachas

El calor, la humedad, la oscuridad y la acumulación de restos de comida convierten a ciertos aparatos de uso cotidiano en lugares atractivos para su aparición tras el fin de la temporada de invierno.

14 de julio de 2026 14:17 hs
Cucarachas en electrodomésticos

Cucarachas en electrodomésticos

Las cucarachas pueden esconderse en distintos rincones del hogar, sin embargo algunos electrodomésticos reúnen las condiciones ideales para que estos insectos encuentren refugio.

El calor, la humedad, la oscuridad y la acumulación de restos de comida convierten a ciertos aparatos de uso cotidiano en lugares atractivos para su aparición tras el fin de la temporada de invierno.

Aunque suelen asociarse con la basura, las cañerías o los espacios con poca higiene, las cucarachas también pueden instalarse dentro o detrás de equipos que generan calor. Por ese motivo, la limpieza frecuente y el mantenimiento resulta clave para reducir las posibilidades de infestación.

¿Cuáles son los electrodomésticos que más atraen a las cucarachas?

Según un artículo publicado por el periódico brasileño Correio braziliense, existen cinco electrodomésticos que suelen reunir las condiciones ideales para la presencia de cucarachas por ofrecer escondites protegidos y fuentes de alimento si no reciben una limpieza frecuente.

Los electrodomésticos que más atraen a las cucarachas

La heladera aparece entre los principales artefactos donde pueden esconderse las cucarachas. La zona posterior del equipo, donde se encuentra el motor y se genera calor, suele mantenerse oscura y protegida, dos factores que favorecen que estos insectos permanezcan allí durante largos períodos.

El horno y la cocina también son espacios propicios debido a la acumulación de grasa, restos de alimentos y partículas que quedan luego de preparar comidas. Estos residuos funcionan como una fuente de alimento para las cucarachas, mientras que el calor generado por los equipos contribuye a crear un ambiente favorable.

El microondas es otro de los aparatos señalados. Aunque suele utilizarse durante períodos cortos, puede acumular restos de comida en su interior o alrededor de la puerta, además de conservar humedad luego de calentar ciertos alimentos.

El lavavajillas completa la lista de electrodomésticos mencionados. Su combinación de agua, humedad constante y restos orgánicos puede generar un entorno adecuado para que las cucarachas encuentren alimento y refugio.

Para reducir las posibilidades de que las cucarachas aparezcan, se recomienda mantener una limpieza periódica de los electrodomésticos, retirar restos de comida, secar las superficies húmedas y revisar sectores de difícil acceso, como la parte trasera de los equipos o las uniones entre piezas.

¿Qué hacer para evitar la aparición de cucarachas en la cocina?

Entre las acciones más recomendadas para reducir la presencia de cucarachas se encuentran:

  • Limpieza después de preparar la comida: retirar los derrames de la cocina, limpiar el microondas por dentro y por fuera, y limpiar las encimeras con un paño húmedo; luego, siempre que sea posible, barrer o aspire el piso antes de acostarse para evitar que queden migas durante la noche;
  • Gestión de residuos: mantener siempre cerrados los cestos de basura, utilizar bolsas resistentes y retirar los residuos orgánicos a diario;
  • Cuidado de los desagües: mantener instaladas las tapas o adaptadores para evitar que los insectos pasen por las tuberías;
  • Almacenamiento de alimentos: guardar los alimentos en recipientes sellados, evitando los paquetes abiertos; en resumen, además de prioridad a los recipientes herméticos para el azúcar, la harina, la comida para mascotas y los cereales.
  • Uso de cebos en gel y trampas adhesivas : colocar en lugares discretos, como zócalos, detrás de electrodomésticos y dentro de armarios, fuera del alcance de niños y animales.

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