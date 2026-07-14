Nace una nueva planta de celulosa en Sudamérica: tendrá una inversión millonaria y generará 2000 puestos de trabajo

Paraguay inició la construcción de una nueva planta de celulosa que se convertirá en uno de los proyectos industriales más importantes del país.

La iniciativa, impulsada por la empresa Paracel , contempla una inversión de alrededor de US$ 1500 millones y prevé la creación de más de 2000 empleos directos e indirectos vinculados al desarrollo del polo en el departamento de Concepción .

Las obras se posicionan en el distrito de Paso Horqueta , donde se desarrollará la infraestructura necesaria para la futura fábrica, que incluirá un puerto fluvial, líneas de transmisión eléctrica, caminos de acceso y otros componentes logísticos.

Construyen uno de los puentes colgantes más largos de América Latina en el corazón del Cinturón de Fuego del Pacífico

Arrancó la construcción del puente más largo de América Latina que permitirá "ganar espacio" sobre el mar

El proyecto busca transformar la producción forestal paraguaya en materia prima para la industria de la celulosa.

¿Cómo será la nueva planta de celulosa de Paraguay?

La nueva planta de celulosa será construida por Paracel y forma parte de un polo de desarrollo industrial que apunta a integrar la actividad forestal local con la producción del biopolímero orgánico natural. Según informó la compañía, el proyecto se abastecerá con madera de eucalipto cultivada en el país y estará acompañado por infraestructura logística para facilitar la exportación de la producción.

Blas Zapag, presidente de Paracel, destacó que la inversión representa un nuevo impulso para la industria paraguaya. En tanto, el CEO de la empresa, Flavio Deganutti, explicó que la infraestructura inicial permitirá avanzar hacia la construcción de la primera fábrica de celulosa del país.

La construcción de la planta representa uno de los mayores desembolsos privados de la historia de Paraguay. El proyecto comenzó con una etapa de infraestructura que incluye obras complementarias para garantizar el funcionamiento del complejo industrial, como accesos terrestres, conexión eléctrica y una terminal portuaria.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, participó del inicio de las obras en Concepción, donde destacó la importancia del emprendimiento para el desarrollo productivo.

"Durante mucho tiempo, Paraguay exportó materia prima y dejó el valor agregado afuera. Eso está cambiando. Del árbol al producto terminado, en suelo paraguayo. Eso es el país en la práctica. Paracel va a ser uno de los grandes capítulos de la historia industrial del Paraguay", subrayó el mandatario.

El ensamblaje de la planta comenzará en 2027, mientras que se prevé que las operaciones de la primera fase comiencen en 2028.

La instalación del complejo de clase mundial no solo impulsarán las cadenas de servicios locales, sino que estará acompañada por un paquete de inversiones públicas destinadas a mejorar la conectividad vial y los servicios básicos del departamento de Concepción.

La meta de alcanzar las 135.000 hectáreas de base forestal propia garantizará el autoabastecimiento continuo, promoviendo empleos técnicos calificados y la descentralización de la economía hacia el interior del territorio.