Los mercados reaccionan a la nueva ola de ataques de EEUU a Irán: el petróleo sube más de 3%

El ejército de Estados Unidos anunció el domingo que lanzó una nueva andanada de ataques contra Irán para impedirle atacar barcos en el estrecho de Ormuz .

Los ataques se reanudaron a las 17H00 hora de Washington (21H00 GMT), según un mensaje en X del Mando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom), que afirma querer impedir que Teherán "ataque a las tripulaciones civiles y a los buques comerciales" en el paso marítimo.

Irán condenó "firmemente" los ataques estadounidenses en su territorio, ocurridos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, y reprochó a Washington haber "dejado sin efecto todos los esfuerzos de estos últimos meses" destinados a restablecer la paz en la región.

Estados Unidos e Irán intensifican los combates con el estrecho de Ormuz como epicentro de la escalada militar

Teherán también acusó a Estados Unidos de haber "violado abiertamente casi todos los términos" del protocolo de acuerdo concluido en junio y provocar el "regreso de la inseguridad" al estrecho de Ormuz, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los precios del petróleo abrieron con una fuerte alza el lunes, tras este fin de semana marcado por ataques estadounidenses contra Irán y el anuncio de Teherán de cerrar el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre, referencia internacional, subía un 3,75% a 78,86 dólares hacia las 22H10 GMT, antes de la apertura de los mercados financieros en Asia. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto, escalaba un 3,65% hasta 74,02 dólares.

AFP