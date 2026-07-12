"Qué espanto bo", dijo una voz desde la tribuna. Iban 57 minutos del partido entre Boston River y Central Español cuando el juez Andrés Matonte se vio obligado a interrumpir el juego correspondiente a la quinta fecha del grupo A del Torneo Intermedio.
El perro que se robó el protagonismo en el empate entre Boston River y Central Español por el Torneo Intermedio en el Campeones Olímpicos de Florida
Mirá la invasión de campo que protagonizó un perro juguetón en el empate entre Boston River y Central Español por el Torneo Intermedio