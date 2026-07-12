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El perro que se robó el protagonismo en el empate entre Boston River y Central Español por el Torneo Intermedio en el Campeones Olímpicos de Florida

Mirá la invasión de campo que protagonizó un perro juguetón en el empate entre Boston River y Central Español por el Torneo Intermedio

12 de julio de 2026 18:09 hs
El&nbsp; perro que invadió la cancha del Campeones Olímpicos de Florida

El  perro que invadió la cancha del Campeones Olímpicos de Florida

"Qué espanto bo", dijo una voz desde la tribuna. Iban 57 minutos del partido entre Boston River y Central Español cuando el juez Andrés Matonte se vio obligado a interrumpir el juego correspondiente a la quinta fecha del grupo A del Torneo Intermedio.

¿Qué pasó? Un perro color negro irrumpió en el terreno de juego del Campeones Olímpicos de Florida y se mandó en carrera para acompañar el ataque de Boston River.

Cuando Matonte paró el juego y el hincha se quejó cerca de los micrófonos, el can dio la vuelta olímpica, cruzó todo la cancha por el lado opuesto al que entró y se fue como perico por su casa por el banderín del córner, ignorando a un alcanzapelotas que lo llamó chasqueando sus dedos.

Cosas del fútbol uruguayo. Cosas que no se ven en el Mundial 2026.

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