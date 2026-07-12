Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

La revancha de Jeremía Recoba: Las Palmas lo toma como el "nuevo refuerzo" con el que sueña, tras su grave lesión, poder demostrar su poderío

El extremo que llegó a España desde Nacional, quiere tener una temporada totalmente diferente a la anterior tras romperse los ligamentos cruzados de su rodilla derecha

12 de julio de 2026 16:51 hs
Jeremía Recoba fue revisado por los médicos de Las Palmas sobre su grave lesión de rodilla del año pasado y está a punto de volver a las canchas

Jeremía Recoba fue revisado por los médicos de Las Palmas sobre su grave lesión de rodilla del año pasado y está a punto de volver a las canchas

El inicio de la planificación para la temporada 2026-27 en Unión Deportiva Las Palmas trae consigo nombres nuevos, pero también la ilusión de recuperar a futbolistas que ya forman parte del patrimonio del club. En ese escenario, la afición grancanaria empieza a mirar con ojos de "nuevo refuerzo" al mediocampista ofensivo uruguayo Jeremía Recoba.

El exjugador de Nacional, que llegó a la institución rodeado de grandes expectativas por sus condiciones técnicas y su ilustre apellido, encara este nuevo ciclo con la madurez necesaria para dar el salto definitivo en el fútbol español.

Una lesión que liquidó su temporada

El camino de Jerremía Recoba en Las Palmas no estuvo exento de los vaivenes lógicos de un futbolista joven adaptándose a un entorno competitivo muy exigente.

Su proceso de inserción alternó destellos de su indudable calidad técnica con períodos de aprendizaje desde el banco de suplentes.

Diego Aguirre sonríe porque se llegó a un acuerdo por un año y medio con el futbolista que estaba esperando para sumar al plantel

La noticia que dio a conocer Gianni Infantino, presidente de FIFA, que es muy positiva para el Mundial 2030 que coorganizará Uruguay

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

No obstante, el extremo, hijo del Chino Recoba, había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes, y se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha el 12 de octubre de 2025.

La operación del exfutbolista de Nacional fue todo un éxito y él le agradeció vía sus redes sociales a su médico.

El 4 de noviembre pasado fue dado de alta del hospital y allí comenzó una nueva etapa en su recuperación.

A menos de 30 días de la operación, el 26 de ese mes, Jeremía Recoba, comenzó a hacer ejercicios para su evolución.

Los análisis internos del club apuntan a que el proceso de maduración está dando sus frutos, y el uruguayo ya comenzó la pretemporada con Las Palmas.

Jerem&iacute;a Recoba ya hace la pretemporada con Las Palmas y se mostr&oacute; recuperado de su grave lesi&oacute;n de rodilla

Jeremía Recoba ya hace la pretemporada con Las Palmas y se mostró recuperado de su grave lesión de rodilla

Ya se lo vio haciendo ejercicios especiales en bicicleta, al igual que sus compañeros, y esperan poder tenerlo cuanto antes para jugar desde el inicio en la Segunda división española. a intensidad física del fútbol local.

Con el 50% de sus derechos económicos en poder de Las Palmas tras su traspaso desde Nacional, la apuesta de la dirigencia por su evolución es total.

Para Jeremía Recoba, la campaña que se avecina no es una más; es la oportunidad perfecta de demostrar que su talento está listo para transformarse en realidades y alegrías concretas para el pueblo amarillo.

Las más leídas

Argentina 3-1 Suiza por el Mundial 2026: la albiceleste ganó un duro partido y jugará ante Inglaterra las semifinales

Racing vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Intermedio: Franco Romero sale a jugar el segundo tiempo en lugar de Maximiliano Olivera, que nunca hizo pie

Diego Aguirre sonríe porque se llegó a un acuerdo por un año y medio con el futbolista que estaba esperando para sumar al plantel

El relato brasileño del gol de Julián Álvarez para Argentina ante Suiza en el Mundial 2026 que recorre el mundo; mirá el video

Temas

Jeremía Recoba Las Palmas España Nacional

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos