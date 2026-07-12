La revancha de Jeremía Recoba: Las Palmas lo toma como el "nuevo refuerzo" con el que sueña, tras su grave lesión, poder demostrar su poderío

El inicio de la planificación para la temporada 2026-27 en Unión Deportiva Las Palmas trae consigo nombres nuevos, pero también la ilusión de recuperar a futbolistas que ya forman parte del patrimonio del club. En ese escenario, la afición grancanaria empieza a mirar con ojos de "nuevo refuerzo" al mediocampista ofensivo uruguayo Jeremía Recoba .

El exjugador de Nacional, que llegó a la institución rodeado de grandes expectativas por sus condiciones técnicas y su ilustre apellido, e ncara este nuevo ciclo con la madurez necesaria para dar el salto definitivo en el fútbol español.

El camino de Jerremía Recoba en Las Palmas no estuvo exento de los vaivenes lógicos de un futbolista joven adaptándose a un entorno competitivo muy exigente.

Su proceso de inserción alternó destellos de su indudable calidad técnica con períodos de aprendizaje desde el banco de suplentes.

La noticia que dio a conocer Gianni Infantino, presidente de FIFA, que es muy positiva para el Mundial 2030 que coorganizará Uruguay

Diego Aguirre sonríe porque se llegó a un acuerdo por un año y medio con el futbolista que estaba esperando para sumar al plantel

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada FOTO: Antonio L Juárez/Diario La Provincia

No obstante, el extremo, hijo del Chino Recoba, había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes, y se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha el 12 de octubre de 2025.

La operación del exfutbolista de Nacional fue todo un éxito y él le agradeció vía sus redes sociales a su médico.

El 4 de noviembre pasado fue dado de alta del hospital y allí comenzó una nueva etapa en su recuperación.

A menos de 30 días de la operación, el 26 de ese mes, Jeremía Recoba, comenzó a hacer ejercicios para su evolución.

Los análisis internos del club apuntan a que el proceso de maduración está dando sus frutos, y el uruguayo ya comenzó la pretemporada con Las Palmas.

Jeremía Recoba ya hace la pretemporada con Las Palmas y se mostró recuperado de su grave lesión de rodilla

Ya se lo vio haciendo ejercicios especiales en bicicleta, al igual que sus compañeros, y esperan poder tenerlo cuanto antes para jugar desde el inicio en la Segunda división española. a intensidad física del fútbol local.

Con el 50% de sus derechos económicos en poder de Las Palmas tras su traspaso desde Nacional, la apuesta de la dirigencia por su evolución es total.

Para Jeremía Recoba, la campaña que se avecina no es una más; es la oportunidad perfecta de demostrar que su talento está listo para transformarse en realidades y alegrías concretas para el pueblo amarillo.