Peñarol fue muy superior a su rival y goleó 5-0 a Nacional en el clásico de mayores en el fútbol sala femenino por la quinta fecha de la segunda ronda del Torneo Clasificatorio del Campeonato Uruguayo que se disputó este domingo en el Polideportivo Las Piedras.
Peñarol goleó 5-0 a Nacional en el clásico femenino de fútbol sala y ahora quedó líder por el Torneo Clasificatorio del Campeonato Uruguayo
Las carboneras consiguieron un resultado aplastante ante su eterno rival, lo superaron de principio a fin, y lo pasaron en la tabla de posiciones