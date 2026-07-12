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Peñarol goleó 5-0 a Nacional en el clásico femenino de fútbol sala y ahora quedó líder por el Torneo Clasificatorio del Campeonato Uruguayo

Las carboneras consiguieron un resultado aplastante ante su eterno rival, lo superaron de principio a fin, y lo pasaron en la tabla de posiciones

12 de julio de 2026 17:28 hs
Peñarol fue muy superior a Nacional y lo goleó 5-0 por el Campeonato Uruguayo de fútbol sala

Peñarol fue muy superior a Nacional y lo goleó 5-0 por el Campeonato Uruguayo de fútbol sala

FOTO: @AUFfutbolsala

Peñarol fue muy superior a su rival y goleó 5-0 a Nacional en el clásico de mayores en el fútbol sala femenino por la quinta fecha de la segunda ronda del Torneo Clasificatorio del Campeonato Uruguayo que se disputó este domingo en el Polideportivo Las Piedras.

El partido fue de dominio carbonero de principio a fin, ante un rival que en ningún momento encontró su mejor juego.

Una goleada clarísima de Peñarol sobre Nacional

Peñarol comenzó jugando con Inés Lupano; Mariana Crocano, Naiara Ferrari, Agustina Romero y Catherine Solla.

Las dirigidas por Andrés Izquierdo fueron muy superiores desde el inicio y ya al término de la primera parte, goleaban 3-0.

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En el segundo, dosificaron fuerzas y así y todo llegaron dos tantos más para sellar la goleada.

De esa manera, Peñarol superó a Nacional en la tabla de posiciones y quedó puntero en el Torneo Clasificatorio.

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