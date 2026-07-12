El relato brasileño del gol de Julián Álvarez para Argentina ante Suiza en el Mundial 2026 que recorre el mundo; mirá el video

El agónico triunfo de la selección argentina ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una huella imborrable, no solo por lo futbolístico, sino también por cómo se vivió fuera de las fronteras. Sorprendentemente, uno de los homenajes más apasionados a la resiliencia del equipo de Lionel Scaloni provino de Brasil. A través de la señal de CazéTV, los reconocidos comunicadores Luís Felipe Freitas y Casimiro Miguel conmovieron a las redes sociales con una transmisión repleta de emotividad y reconocimiento hacia el combinado albiceleste.

La velada no había comenzado fácil, y los relatores brasileños supieron captar el pulso del encuentro. Cuando los suizos empataron y comenzaron a dominar las acciones, Freitas -conocido popularmente como "Luisinho"- no dudó en señalar las serias dificultades del equipo nacional, admitiendo con franqueza el desconcierto en la cancha.

No obstante, el partido dio un vuelco drástico tras la expulsión del suizo Breel Embolo por una simulación advertida mediante el VAR, una acción que los propios analistas tildaron de "tontería absoluta".

El punto máximo de la transmisión llegó a los 111 minutos del alargue. Tras recibir una habilitación de José "Flaco" López, Julián Álvarez desenfundó un remate fulminante que se clavó de manera directa en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Gregor Kobel.

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Ante la espectacularidad del golazo, Luisinho estalló en un grito cargado de mística que rápidamente se viralizó: "La pierna pesa, el alma viene y da la respuesta".

Acto seguido, describió el andar argentino en este Mundial 2026 como "una batalla tras otra" que el equipo afronta "de pecho abierto, con coraje, con talento, con alma, con mucho corazón".

Desde la mesa de análisis, Casimiro Miguel validó la jerarquía del plantel y rescató la figura de los futbolistas que asumen la responsabilidad en momentos de extrema presión, destacando el protagonismo de figuras como el propio Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

De este modo, la vibrante cobertura brasileña evidenció que, más allá de la histórica rivalidad futbolística entre ambos países, el talento y el temperamento de Argentina despiertan admiración en todo el planeta.