Diego Aguirre sonríe porque se llegó a un acuerdo por un año y medio con el futbolista que estaba esperando para sumar al plantel

En un movimiento tan sorpresivo como ambicioso, Peñarol cerró la incorporación de un viejo conocido de la casa. Jonathan Rodríguez llegó a un acuerdo total con la institución aurinegra y se pondrá bajo las órdenes de Diego Aguirre en las próximas horas, transformándose en la gran apuesta del club para el segundo tramo de la temporada. Los carboneros están prontos para volver a la actividad este domingo desde la hora 18.30 en el Estadio Centenario ante Racing por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

La negociación se destrabó de manera definitiva gracias a la gestión directa de la dirigencia carbonera.

El directivo Marcelo Solomita viajó personalmente a Florida para reunirse cara a cara con el delantero. El encuentro tuvo lugar en el propio domicilio del futbolista, donde tras una extensa charla se pulieron los detalles económicos y deportivos, sellando el esperado regreso del atacante a la institución que lo vio nacer futbolísticamente, según informó el propio directivo a Referí.

El vínculo contractual, sin embargo, tendrá características muy particulares debido al presente físico de Jonathan Rodríguez.

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El acuerdo se firmó, en principio, bajo una modalidad a rendimiento y se extenderá hasta el fin de año.

Esta decisión dirigencial y el formato del contrato responden estrictamente a la larga inactividad que arrastra el delantero: El Cabecita lleva más de un año sin tener minutos oficiales debido a una lesión de extrema gravedad sufrida durante su última etapa en el Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Jonathan Rodríguez

"Se acordó un salario base que va creciendo a medida que va jugando y partidas variables que componen todo el sueldo", aclaró Solomita a Referí.

A su vez, informó que el contrato tiene una duración de "18 meses".

Para el cuerpo técnico comandado por Diego Aguirre, la llegada del Cabecita representa una apuesta de enorme jerarquía, aunque son conscientes de que requerirá paciencia.

El objetivo primordial será llevarlo de a poco en la puesta a punto física y futbolística para que pueda recuperar su mejor versión goleadora. Si el físico le responde, Peñarol sumará un refuerzo de nivel internacional para pelear los objetivos grandes, mientras que para el jugador será la oportunidad perfecta de relanzar su carrera en el club donde es intensamente querido.