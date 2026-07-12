Sigue el conflicto en TCP: empresa asegura que sindicato "no respetará compromisos asumidos" y hará nuevo paro este lunes

Terminal Cuenca del Plata (TCP) informó este domingo a sus clientes y usuarios que el sindicato de trabajadores de la empresa convocó a una asamblea para este lunes 13 de julio, con detención de actividades a partir de las 07:00 horas.

Según el comunicado de la compañía, la asamblea comenzará a las 09:00 horas. Posteriormente, los representantes gremiales concurrirán a una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, una vez finalizada esa instancia, retomarán la asamblea para evaluar lo tratado y adoptar las resoluciones correspondientes.

La empresa cuestionó la decisión del sindicato porque, sostuvo, contradice el compromiso asumido de preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas que afectaran el proceso . Ese compromiso había sido parte de la propuesta del Ministerio de Trabajo que la propia Katoen Natie —empresa que tiene la concesión mayoritaria de TCP— aceptó a fines de junio para retomar el diálogo , tras varias semanas de paros parciales.

Como consecuencia de la nueva medida, no habrá atención a camiones a partir de las 07:00 horas, sin que exista por el momento una hora prevista para el reinicio de la operativa. La normalización de las actividades dependerá de las decisiones que adopte el sindicato durante la jornada y de la eventual conformación de una guardia gremial que permita mantener determinados servicios.

TCP lamentó que, "una vez más", el sindicato se aparte de los compromisos asumidos, "tal como ha ocurrido en distintas instancias a lo largo de este proceso". Según la empresa, esta conducta dificulta el desarrollo de una negociación ordenada y evidencia la falta de voluntad necesaria para alcanzar una pronta solución al conflicto.

El nuevo paro se suma a una serie de episodios que han marcado el conflicto en las últimas semanas. Días atrás, la compañía había denunciado que Katoen Natie, la empresa que tiene la concesión mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata, aseguró en un comunicado que no había avances en las negociaciones con el sindicato tras recientes reuniones y denunció una situación de "especial gravedad", luego de que el sindicato se negara a realizar el abastecimiento de agua potable a los buques e impidiera que empresas tercerizadas prestaran ese servicio, condicionando el restablecimiento del suministro a que la empresa accediera a compensaciones económicas reclamadas para la negociación del convenio.

El trasfondo del conflicto es la negociación de un nuevo convenio colectivo, en la que el sindicato exige que se aseguren 25 jornales mensuales mínimos por cada trabajador —hoy la cifra está en 13— o, en su defecto, dos partidas mensuales de $ 50.000 para cada trabajador mientras dure la negociación.