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Trabajadores de TCP retomarán las actividades este lunes luego del paro de este fin de semana en el puerto

"El sindicato ha comunicado el reinicio de las actividades a partir de las 07:00 horas de este lunes 6 de julio", informaron desde TCP mediante un comunicado

5 de julio de 2026 16:50 hs
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Diego Battiste

La empresa Katoen Natie, que tiene la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), anunció en las últimas horas que el sindicato de la empresa decidió reiniciar las actividades a partir de este lunes luego de haber iniciado el sábado un paro por tiempo indeterminado.

"El sindicato ha comunicado el reinicio de las actividades a partir de las 07:00 horas de este lunes 6 de julio", informaron desde TCP mediante un comunicado divulgado en redes sociales.

"La situación continúa siendo dinámica y, al momento, no existen cambios de fondo. En consecuencia, no puede descartarse la adopción de nuevas medidas durante el transcurso de las próximas jornadas, las que serán comunicadas públicamente en forma inmediata", agregaron.

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Desde la empresa señalaron que el conflicto se mantiene aún sin resolver producto de que el colectivo sindical mantiene como "condición para retomar el diálogo" ciertas "exigencias económicas" que por su "naturaleza" deben ser "objeto de la negociación colectiva y no un requisito para iniciarla".

"En consecuencia, la empresa no puede aceptar un planteo de estas características, por resultar inviable, además de incompatible con un proceso de negociación responsable y de buena fe", expresó después.

Finalmente, la empresa aseguró que continuará informando "oportunamente" a sus clientes y a la comunidad portuaria sobre "cualquier modificación que pueda afectar la operativa de la terminal".

El paro, que inició este sábado y que terminará en las próximas horas, fue determinado por el sindicato en el marco de las negociaciones por un nuevo convenio colectivo.

Tal como informó El Observador el pasado 30 de junio, el colectivo de trabajadores se había declarado en conflicto por este mismo tema.

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