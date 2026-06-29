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Paro sindical afecta este lunes la atención de camiones en la Terminal Cuenca del Plata

La medida sindical implicará la interrupción de la operativa para el ingreso y atención de camiones durante esas siete horas

29 de junio de 2026 11:56 hs
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La Terminal Cuenca del Plata (TCP) suspenderá este lunes 29 de junio la atención a camiones entre las 12:00 y las 19:00 debido a un paro de actividades convocado por el Sindicato de Trabajadores de TCP (TCP-Nelsury), informó Katoen Natie a través de sus redes sociales.

La medida implicará la interrupción de la operativa para el ingreso y atención de camiones durante esas siete horas, por lo que la empresa recomendó a los transportistas planificar sus operaciones con anticipación.

Katoen Natie indicó que los usuarios podrán consultar en tiempo real el estado del Acceso A para camiones mediante la cámara disponible en el sitio web de TCP.

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Asimismo, informó que el Departamento de Atención al Cliente permanecerá operativo para responder consultas y brindar asistencia durante la jornada.

La empresa agregó que mantendrá informados a sus clientes y a la comunidad portuaria ante cualquier modificación en la operativa derivada de la medida sindical.

Un conflicto que continúa

La nueva medida sindical llega pocos días después de una serie de paros que afectaron la operativa de la terminal en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo.

El pasado miércoles 24 de junio, Katoen Natie denunció que la actividad de TCP había quedado transitoriamente detenida por medidas que calificó como "intempestivas e irracionales".

Según la empresa, el sindicato notificó el domingo anterior un paro que comenzó el lunes y se extendió hasta las 7:00 del miércoles, al que luego se sumó otra paralización entre las 9:00 y las 15:00 de ese mismo día.

Katoen Natie sostuvo entonces que las medidas se adoptaron mientras las partes negociaban un nuevo convenio colectivo en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La empresa aseguró haber propuesto extender el convenio vigente mientras continuaban las negociaciones, garantizar un mínimo de 16 jornales, aumentar la frecuencia de las reuniones y otorgar retroactividad a los eventuales acuerdos al 1° de junio, iniciativas que, según afirmó, fueron rechazadas por el sindicato.

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