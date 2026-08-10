Trabajadores de UCOT mantendrán el paro por 24 horas y buscarán que empiece a funcionar a la brevedad un botón de pánico en los ómnibus

Los trabajadores del transporte mantuvieron una reunión este lunes con las autoridades del Ministerio del Interior , luego de que un ómnibus de UCOT —de la línea 306— fuera secuestrado por un grupo de hinchas de Cerro .

El paro de los trabajadores de ASCOT-UCOT, que se había decretado hasta después de la reunión, continuará hasta completar las 24 horas de medida , ya que el sindicato se reunirá también con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a quien reclamará tener un representante en la mesa de coordinación que funciona junto al Ministerio del Interior para planificar la seguridad de los partidos.

A la salida de la reunión con el ministro Carlos Negro, el dirigente sindical de ASCOT Matías Costa señaló en rueda de prensa que el Ministerio del Interior se había comprometido a trabajar junto a la Intendencia de Montevideo para que el botón de pánico en las unidades del transporte "empiece a estar en funcionamiento lo más pronto posible".

Sindicato de UCOT decretó un paro tras el secuestro de un ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro

Chofer de ómnibus UCOT habló sobre el secuestro: "Con una persona apuntando detrás y otro adelante, no tenés mucho para hacer"

Costa sostuvo que el botón de pánico ya está instalado en los vehículos, pero que por un "problema de software" no funciona correctamente.

1 HORA EN TU VIDA



De la Terminal del Cerro al Intercambiador Belloni hay aproximadamente 13 km. En auto: unos 26 minutos. En ómnibus de línea: alrededor de 1 hora.



Pero ayer, un ómnibus y sus pasajeros quedaron secuestrados durante aproximadamente una hora, en medio de una… pic.twitter.com/02yvcP4tPZ — SINDICATO DE LA GUARDIA REPUBLICANA (@UniPolgr) August 10, 2026

"El botón de pánico ya está. El problema es que hay un problema de software que es donde la intendencia se tiene que agilizar y agilizar los plazos para poder tener línea directa (con la Policía). Nosotros entendemos que no va a ser la única solución, pero es un granito más de arena", sostuvo Costa.

Y detalló que, al accionar ese botón, la Policía y la Intendencia de Montevideo tendrán acceso directo a las cámaras de las unidades para ver lo que está pasando desde los respectivos centros de comando.

En este caso, sin embargo, el dirigente sindical dijo que las cámaras del ómnibus no funcionaban porque, según les dijo la empresa, no había conexión de wifi. "Había cámaras pero no funcionaron", resumió Costa.

Según denunció el sindicato, la unidad 306 fue abordada por 50 hinchas de Cerro. Uno de ellos amenazó al conductor con un arma de fuego para obligarlo a trasladarlos al intercambiador Belloni.

En ese momento permanecían dentro del vehículo unos diez pasajeros y no se registraron personas heridas.

Desde el sindicato, además, aseguran que hubo un llamado a la Policía, pero que los efectivos no llegaron.

Consultado al respecto en la reunión, Costa sostuvo que Negro respondió que eso estaba "en investigación" y que todavía no tenía una "respuesta concreta" para dar.

Los trabajadores del transporte también pedirán a la AUF que quienes provocan "problemas" arriba de las unidades y están identificados con un club sean incluidos en la lista negra para prohibir su ingreso a los espectáculos deportivos.