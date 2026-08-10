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Difundieron un video de los hinchas de Cerro dentro del ómnibus de UCOT que fue secuestrado

Las imágenes fueron grabadas desde el interior de la unidad 306 y muestran a varios parciales en la zona delantera del vehículo durante el recorrido

10 de agosto de 2026 9:31 hs
videobondicerro

El registro, de poco más de un minuto, muestra a varias personas dentro de la unidad, principalmente concentradas en la zona delantera, mientras el ómnibus continúa circulando por distintas calles de Montevideo.

En las imágenes se observa a algunos de los ocupantes con indumentaria vinculada a Cerro y también a una persona que sostiene una botella mientras permanece junto a la puerta del vehículo. El episodio ocurrió cuando el coche de la línea 306 circulaba por la curva de Tabárez, en el Cerro.

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Según informó este domingo la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT-UCOT), unos 50 hinchas de Cerro subieron al ómnibus y uno de ellos amenazó al conductor con un arma de fuego para obligarlo a trasladarlos hasta el intercambiador José Belloni.

En ese momento permanecían dentro del vehículo unos diez pasajeros y no se registraron personas heridas.

Paro de trabajadores de UCOT y movilización este lunes

Tras lo ocurrido, ASCOT-UCOT resolvió iniciar un paro que se mantendrá hasta que finalice la movilización prevista para este lunes 10 de agosto.

"Ante la grave situación de seguridad vivida por un compañero, quien fue secuestrado junto con el coche por parciales identificados como hinchas de Cerro, desde el sindicato entendemos que no podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad", expresó el sindicato en un comunicado.

Los trabajadores señalaron que se concentrarán desde las 9:00 y se movilizarán hacia Torre Ejecutiva y posteriormente al Ministerio del Interior.

"La integridad física y la vida de nuestros compañeros y compañeras no pueden quedar libradas a la suerte. No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar", agregó ASCOT-UCOT.

El sindicato anunció además que concurrirá a los ámbitos correspondientes para plantear la situación y reclamar medidas concretas de seguridad tras lo ocurrido.

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