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Los números de Jorge Bava en Nacional, donde sumó una nueva derrota que complica el comienzo de los tricolores en el Torneo Clausura y pone en duda su cargo

Con esta nueva caída, Bava llegó a 10 partidos perdidos en 24 presentaciones oficiales al frente de los tricolores

10 de agosto de 2026 9:24 hs
Jorge Bava&nbsp;

Jorge Bava 

Foto: Dante Fernández/Focouy

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, sumó una nueva derrota este domingo ante Boston River de local en el Gran Parque Central en la primera fecha del Torneo Clausura, resultado que complica el inicio en el torneo que está obligado a ganar para llegar a las finales de la Liga AUF Uruguaya y defender el título de campeón.

Jorge Bava

Jorge Bava

Los números de Jorge Bava

Con esta nueva caída, Bava llegó a 10 partidos perdidos en 24 presentaciones oficiales al frente de los tricolores en partidos de la Liga AUF Uruguaya, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Tiene uno solo más ganado, 11, que perdidos, y suma tres empates

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En lo que respecta a goles, se mantiene la paridad con los mismos tantos marcados que anotados: 36.

Jorge Bava

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Puntos por partido

En lo que respecta a cantidad de puntos ganados por partido, Jorge Bava tiene un promedio de 1,50.

Su registro es mayor al de Jadson Viera, su antecesor, quien logró 1,33 en su ciclo de 12 encuentros.

Teniendo en cuenta a los últimos entrenadores de Nacional en sus últimos ciclos, los números de Bava en este indicador son más bajos que los de Pablo Peirano, 2,24 puntos ganados por partidos, y que los de Martín Lasarte (2,08), Álvaro Recoba (1,92) y Álvaro Gutiérrez (1,69).

El actual DT tricolor empata en 1,50 con los que registró el argentino Ricardo Zielinski y queda por debajo del 2,04 que registró Pablo Repetto en 2022.

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