Presentación de Diego Forlán: a qué hora es este lunes la conferencia del nuevo entrenador de la selección uruguaya y cómo seguirla en el streaming de El Observador

El exdelantero Diego Forlán , quien asumió la dirección técnica de la selección absoluta y de la sub 20 de Uruguay, será presentado oficialmente este lunes en una conferencia de prensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)

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El evento se realizará este lunes 10 de agosto a las 14:00 el hall del palco oficial de la Tribuna América del Estadio Centenario, y será abierto para periodistas y reporteros gráficos, que podrán ingresar al recinto desde las 12:30.

La AUF aclaró que "por cuestiones de espacio disponible para la actividad no se podrá dar el acceso de camarógrafos a la sala principal durante la conferencia".

La conferencia de Diego Forlán tendrá una transmisión especial de Quedó Picando, en el streaming de El Observador, que comenzará a la hora 13:30 y se podrá ver en vivo por YouTube .

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La presentación también se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de AUF TV.

La vuelta de Diego Forlán a la selección uruguaya

Líder de la generación que devolvió a Uruguay a la élite del fútbol al llegar a semifinales de Sudáfrica 2010 y ganar la Copa América de Argentina 2011, Forlán llega para reconstruir a la Celeste tras su decepcionante Mundial de Norteamérica 2026, donde dirigida por Marcelo Bielsa fue eliminada en la primera ronda.

Diego Forlán comenzó sus tareas en el Complejo de la AUF

"Diego Forlán vuelve a casa" para estar "a cargo de la Selección Sub-20 y la Selección Mayor", señaló un escueto mensaje difundido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Dos horas después, la AUF saludó que el "referente, figura y emblema de una generación inolvidable", regrese a la Celeste para aportar su "profundo conocimiento del fútbol internacional desde la conducción técnica".

El acuerdo con Forlán, Balón de Oro de Sudáfrica 2010, se cerró tras semanas de negociación. Los detalles del contrato no han sido informados.

Días atrás, fuentes de la federación charrúa dijeron a la AFP que asumiría como DT interino de la selección mayor, pero que las puertas quedaban abiertas para prolongar dicho vínculo.

Con la selección Sub-20, campeona del mundo en Argentina 2023, su trabajo ya está en marcha y en la absoluta debutará en los amistosos de la fecha FIFA de setiembre y octubre, confirmó la misiva de AUF. Santiago Espasandín y Diego Pérez, otro referente del equipo de Sudáfrica 2010, serán sus ayudantes.

Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20 Foto: AUF

Uruguay busca recuperarse del duro revés sufrido en el Mundial 2026, donde empató con Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2) y perdió con la campeona mundial, España, por 1-0, quedando eliminado en primera fase.

Fue la segunda Copa del Mundo consecutiva en la que la Celeste se despide a las primeras de cambio, tras una década anterior en la que llegó a semis en Sudáfrica 2010, a octavos de final en Brasil 2014 y a cuartos de final en Rusia 2018.

Vuelta a casa

La elección de Forlán genera incertidumbre y expectativas a la par, en una afición que idolatra su carrera como jugador pero que tiene escasas referencias para decodificar su perfil de entrenador.

El 10 colgó los botines a los 40 años en 2019 y se estrenó como entrenador en la temporada 2020 en Peñarol. Apenas 11 partidos después dejó el cargo por magros resultados.

Diego Forlán comenzó sus tareas en el Complejo de la AUF

Su otra experiencia en el banquillo se dio en 2021 cuando estuvo durante 12 partidos al frente de un equipo de la segunda división charrúa.

Armador del renacer celeste

Forlán encandila por una exitosa carrera como delantero que inició en Independiente de Avellaneda, donde debutó en primera división en 1998.

Dirigido por Óscar Tabárez, junto a Luis Suárez y Edinson Cavani formaron un tridente ofensivo que un año después del Mundial de Sudáfrica 2010 ganó la Copa América en Argentina, la decimoquinta corona continental de la Celeste.

Tercer máximo goleador histórico de la Celeste con 36 tantos, detrás de Suárez (69) y Cavani (58), Cachavacha completó en esa Copa América una saga familiar al ser el tercero, tras su padre y su abuelo, éste como DT, en ganar el torneo de selecciones más importante de Sudamérica.

Edinson Cavani y Diego Forlán cuando compartieron partidos en la selección uruguaya AFP

Pichichi por dos

La consagración de Forlán llegó mucho antes en sus clubes que en su selección. Tras destacar en Independiente, desembarcó en 2002 en el Manchester United.

Tras tres años en Inglaterra, llegó a la la Liga española donde en dos ocasiones fue el máximo artillero (Pichichi) y además Bota de Oro de Europa: en su temporada estreno en España (2004-2005) con el Villarreal y en la 2008-2009 en el Atlético de Madrid, donde formó una recordada dupla con el argentino Sergio 'Kun' Agüero.

Con el Atleti conquistó la Europa League 2009-2010, su mayor logro en Europa. También fue campeón de la Premier League 2002-2003 con el Manchester United.

Juan Castillo celebrando en el Mundial de Sudáfrica 2010 junto a Diego Forlán, Luis Suárez y Egidio Arévalo Ríos FOTO: AFP

En 2011 cambió el Atleti por el Inter de Milán y tras una temporada en Italia retornó a Sudamérica, al Internacional de Porto Alegre.

Cerezo Osaka de Japón, Peñarol, el equipo del que se declaró hincha, Mumbai City FC en India y el Kitchee SC de Hong Kong completaron la carrera de uno de los futbolistas más destacados de la historia del fútbol uruguayo.