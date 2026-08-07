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Santiago Espasandín, nuevo asistente de la selección uruguaya sub 20, valoró el "orgullo" de trabajar con Diego Forlán: "Marcó un antes y un después en la selección"

Para el nuevo ayudante de Diego Forlán a la selección uruguaya no le faltan "jugadores de calidad", pero sí necesita "tener una identidad de juego afianzada"

7 de agosto de 2026 14:01 hs
Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20

Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20

Foto: AUF

En una entrevista con AUF TV, Espasandín valoró que Forlán "marcó un antes y un después a nivel de lo que es la selección en cuanto a ese perfil de jugador de nivel internacional".

"Su profesionalismo, el tener su preparación individual aparte de lo que hacía con el equipo, la preparación del cuidado, alimentación, entrenamiento, mejorar en el rol de él y agregarle cosas al rol. En eso marcó una época e incidió en un montón de compañeros, los hizo mejores deportistas", expresó el ayudante, que indicó que es "un orgullo poder seguir aprendiendo dentro del deporte con entrenadores que fueron jugadores de élite".

"Es una instancia de crecimiento, aprendizaje, recontra productiva, así que esperemos aprovecharla", agregó.

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Espasandín fue elegido por Forlán para ser ayudante en la sub 20 como uno de los entrenadores con más experiencia en las juveniles, con diez años a cuestas como entrenador y 20 como trabajador de las formativas de Nacional, club al que agradeció por darle la oportunidad de pasar a la selección.

Para el técnico, pasar de entrenador principal a ayudante técnico fue uno de los desafíos que lo atrajo a asumir este nuevo rol, y valoró que Forlán como "líder" le permite al resto del cuerpo técnico poner su "impronta" en la preparación del equipo, algo por lo que entiende que el nuevo entrenador es "generoso, sencillo, compañero".

Según Espasandín, que dirigirá a la sub 20 en los Juegos Odesur en setiembre debido a que Forlán estará abocado a la mayor, a la celeste no le faltan "jugadores de calidad", pero sí necesita "tener una identidad de juego afianzada", y adquirir "la capacidad de adaptarnos a los escenarios sin sufrir".

En ese sentido, valoró el formato de trabajo de la selección que permite que todas las categorías entrenen cerca, lo cual le da la posibilidad a los técnicos de ver entrenar a jugadores de categorías menores como la sub 15 o sub 17 y conocerlos antes de que lleguen a la sub 20.

"Conocerlos, verlos entrenar, ver cómo conviven en el día a día, cómo reaccionan a los entrenamientos, a la competición internacional también, para nosotros es fundamental y es lo que se respira acá en el complejo", sentenció.

Por otra parte, el ex Nacional reconoció que la diferencia de contextos de los futbolistas juveniles es una preocupación, ya que hay jugadores "en Primera División, otros en Formativas y otros en el exterior". "Hay algunos que la dinámica esa les cambia de un día al otro, como pasó ahora, por ejemplo, con Federico Bais, que estaban en primera de Nacional y se vendió a Qatar", expresó Espasandín, que adelantó que la selección evalúa "amistosos en el exterior" para observar a algunos futbolistas que juegan afuera.

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