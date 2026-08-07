Giro en el mercado europeo por el que Darwin Núñez puede ser compañero de un jugador fundamental para la selección uruguaya

El mercado de pases europeo suma un nuevo e inesperado capítulo en las últimas horas. Ante la creciente incertidumbre sobre la continuidad del atacante brasileño Richarlison, Tottenham Hotspur comenzó a explorar alternativas de peso para reforzar su línea de ataque, y el nombre del uruguayo Darwin Núñez emergió con fuerza en los radares de la institución londinense, según informas medios de esa ciudad.

El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi se encuentra analizando diferentes opciones ofensivas para afrontar la nueva temporada. La posible salida de Richarlison deja un vacío importante en el frente de ataque de los Spurs, lo que ha llevado a la directiva y al cuerpo técnico a fijarse en el delantero artiguense de 27 años, quien se encuentra actualmente vinculado a Al-Hilal de Arabia Saudita, pero con toda la intención de salir en este período de pases, pese a que tiene contrato hasta junio de 2028.

De concretarse este movimiento a la Premier League, la llegada de Darwin Núñez a Londres no solo representaría un retorno de gran impacto al fútbol de élite inglés, sino también un reenfoque en la química de vestuario.

Por un lado, el atacante volvería a compartir equipo con el lateral escocés Andy Robertson, con quien construyó una conocida sociedad durante su etapa en Liverpool y que recientemente se incorporó a Tottenham en condición de agente libre.

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Por otro lado, la operación le daría a Darwin la oportunidad de compartir vestuario por primera vez a nivel de clubes con Rodrigo Bentancur, compañero de la selección uruguaya.

Rodrigo Bentancur festeja un gol para Tottenham Hotspur ante Aston Villa por la Premier League FOTO: AFP

El volante, una pieza clave en el esquema del club londinense, es además un pilar fundamental en la celeste. Compartir el día a día en un gigante británico fortalecería el entendimiento entre ambos futbolistas tanto en la Premier League como en el combinado nacional.

Con una cotización que ronda los 17 millones de libras (US$ 23 millones) y con otros interesados en Europa como el Trabzonspor de Turquía como informó Referí el pasado miércoles -en el que haría dupla otra vez con el recientemente contratado Mohamed Salah- siguiendo de cerca la situación, las próximas semanas serán decisivas para definir si Núñez vuelve a vestir una camiseta de peso en el fútbol inglés.