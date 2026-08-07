Alfonso Montero, hijo de Paolo Montero, firmó su renovación con Juventus de Italia y dio el salto definitivo al fútbol profesional

El zaguero uruguayo Alfonso Montero dio un paso de enorme relevancia para su carrera este viernes al concretar una nueva renovación contractual con Juventus de Turín de Italia. Con este acuerdo, el juvenil de 19 años, hijo de Paolo Montero, no solo extiende su permanencia en una de las instituciones más gloriosas de Europa, sino que asegura su incorporación formal al proyecto profesional de la entidad italiana hasta junio de 2028, sumándose al plantel del Juventus Next Gen que compite en la Serie C de Italia.

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Como informó Referí el pasado mes de enero, ya el futbolista había renovado contrato con el mismo club, con la intención de llegar a ser profesional, lo que finalmente se concretó en las últimas horas.

Formado en las divisiones infantiles de Defensor Sporting e integrado al proceso de selecciones juveniles de Uruguay, el defensa central arribó a la cantera de Turín en febrero de 2023 y en setiembre de ese año, ya firmó su primer contrato con Juventus.

Tras mostrar un rápido crecimiento en las categorías de formación y en la Juventus Primavera, Montero atrajo la atención de varios clubes del continente. Sin embargo, su evolución le permitió ganarse un lugar destacado en el club italiano, donde incluso llegó a integrar convocatorias con el primer equipo en la Serie A.

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Su mejor momento en Juventus

Para Alfonso Montero, llevar ese apellido representa continuar una dinastía familiar de fuerte tradición futbolística.

Es hijo de Paolo Montero, legendario excapitán y referente del equipo bianconero durante la década de 1990 y 2000, e hijo del histórico Julio Montero Castillo.

Pese a la inevitable comparación, el joven defensor construyó su propio camino gracias a sus cualidades físicas, su lectura táctica y la solidez que exhibe en el juego aéreo.

Alfonso Montero jugó su primer partido en la Primavera de Juventus hace ya algunos años, dirigido por su padre Paolo @juventusfc

En sus redes sociales, el futbolista expresó su entusiasmo por continuar ligado a la institución y afrontar esta nueva etapa competitiva en el fútbol profesional.

"Contento por este nuevo paso y agradecido por la confianza. Seguimos juntos en busca de nuevos objetivos", escribió Alfonso Montero este viernes en su cuenta de Instagram.

Aquí se puede ver su posteo: