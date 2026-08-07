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Alfonso Montero, hijo de Paolo Montero, firmó su renovación con Juventus de Italia y dio el salto definitivo al fútbol profesional

El futbolista, quien ya defendió a la selección uruguaya sub 20 en un Campeonato Sudamericano, sigue mostrando su crecimiento en el calcio

7 de agosto de 2026 14:08 hs
Alfonso Montero, el hijo de Paolo Montero, renovó contrato con Juventus y jugará en el fútbol profesional italiano

Alfonso Montero, el hijo de Paolo Montero, renovó contrato con Juventus y jugará en el fútbol profesional italiano

El zaguero uruguayo Alfonso Montero dio un paso de enorme relevancia para su carrera este viernes al concretar una nueva renovación contractual con Juventus de Turín de Italia. Con este acuerdo, el juvenil de 19 años, hijo de Paolo Montero, no solo extiende su permanencia en una de las instituciones más gloriosas de Europa, sino que asegura su incorporación formal al proyecto profesional de la entidad italiana hasta junio de 2028, sumándose al plantel del Juventus Next Gen que compite en la Serie C de Italia.

Alfonso Montero de Uruguay disputa un balón con Neiser Villarreal de Colombia en el Campeonato Sudamericano sub 20

Alfonso Montero de Uruguay disputa un balón con Neiser Villarreal de Colombia en el Campeonato Sudamericano sub 20

Tras mostrar un rápido crecimiento en las categorías de formación y en la Juventus Primavera, Montero atrajo la atención de varios clubes del continente. Sin embargo, su evolución le permitió ganarse un lugar destacado en el club italiano, donde incluso llegó a integrar convocatorias con el primer equipo en la Serie A.

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Su mejor momento en Juventus

Para Alfonso Montero, llevar ese apellido representa continuar una dinastía familiar de fuerte tradición futbolística.

Es hijo de Paolo Montero, legendario excapitán y referente del equipo bianconero durante la década de 1990 y 2000, e hijo del histórico Julio Montero Castillo.

Pese a la inevitable comparación, el joven defensor construyó su propio camino gracias a sus cualidades físicas, su lectura táctica y la solidez que exhibe en el juego aéreo.

Alfonso Montero jugó su primer partido en la Primavera de Juventus hace ya algunos años, dirigido por su padre Paolo

Alfonso Montero jugó su primer partido en la Primavera de Juventus hace ya algunos años, dirigido por su padre Paolo

En sus redes sociales, el futbolista expresó su entusiasmo por continuar ligado a la institución y afrontar esta nueva etapa competitiva en el fútbol profesional.

"Contento por este nuevo paso y agradecido por la confianza. Seguimos juntos en busca de nuevos objetivos", escribió Alfonso Montero este viernes en su cuenta de Instagram.

Aquí se puede ver su posteo:

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