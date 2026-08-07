El alto porcentaje de goles y aporte ofensivo de Maxi Gómez en Nacional que Jorge Bava deberá suplir en el debut ante Boston River por el Torneo Clausura

Nacional tendrá como baja a su principal figura, su goleador Maximiliano Gómez , cuando el próximo domingo enfrente a Boston River a las 18:30 horas en el Gran Parque Central, por la primera fecha del Torneo Clausura.

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Tras llegar a cinco tarjetas amarillas en el pasado partido ante Progreso, el delantero, y ahora también capitán, está suspendido y se perderá el encuentro ante los rojiverdes.

Con su baja, Nacional no podrá contar con su principal artillero en la actual temporada, quien por lejos lidera la tabla de goleadores de los albos.

En los que va de este año, en partidos oficiales de la Liga AUF Uruguaya y copas de Conmebol, los tricolores han marcado un total de 43 goles.

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De esos, 17 han sido marcados por Maxi Gómez, lo que da un porcentaje de 39.53%.

Casi el 40% de los goles de Nacional en lo que va del año los ha anotado el sanducero.

Su promedio es de 0.61 gol por partido, con 6 de ellos mediante penales.

En la Liga AUF Uruguaya es el goleador del certamen, con 13 anotaciones, una más que Álvaro López de Albion.

Por el marco local Gómez tiene un promedio de un gol cada 127 minutos.

Los otros goleadores de Nacional

La lista de goleadores de Nacional en la temporada tiene a los segundos clasificados muy lejos de Maxi Gómez.

Quienes los siguen son Maximiliano Silvera y el argentino Tomás Verón Lupi, ambos con cuatro tantos cada uno.

Maximiliano Silvera Foto: Dante Fernández/Focouy

Luego, con tres goles, aparecen el volante Luciano Boggio y Nicolás “Diente” López, quien ya no sigue en el plantel.

En la línea de dos tantos se ubican los zagueros Sebastián Coates, en recuperación de un desgarro, Agustín Rogel y Juan Cruz De los Santos, que también está lesionado.

Y luego, con un gol, cierran la lista Baltasar Barcia, Camilo Cándido, Pavel Núñez y Emiliano Ancheta, al igual que Julián Millán, que ya no está en el plantel, y Gonzalo Carneiro, que no es tenido en cuenta por Jorge Bava.

Los goles de Tiziano Correa y las asistencias

Tiziano Correa, uno de los recientes fichajes de Nacional y que se perfila para reemplazar a Maxi Gómez, lleva marcados cinco goles en la actual temporada, pero todos con Cerro Largo FC, su anterior equipo.

Tiziano Correa, nuevo jugador de Nacional Foto: Nacional

El atacante aún no ha marcado con los tricolores, pero viene mostrando mejoras en su juego con sus ingresos desde el banco de suplentes.

Maxi Gómez también lidera la clasificación de goles y asistencias de Nacional, con 16 (13G + 3A), seguido por Veron Lupi (6, 4+2)), mientras que Tiziano Correa registra 8 (5+3), con una asistencia en los tricolores.

Los rubros que lidera Maxi Gómez en Sofascore

Además, según los datos de Sofascore de Nacional en la Liga AUF Uruguaya 2026, el sanducero lidera en asistencias con 3, en goles de penales 5/5, en frecuencia de goles (cada 129 minutos), en tiros totales por partido (3.2) y en tiros a puerta por partido (1.3).

Todos esos números reflejan la importancia del atacante en el equipo tricolor, una baja de peso que tendrá Jorge Bava en el debut en el Clausura, en el que deberá buscar a su mejor reemplazo y las alternativas para llegar al gol.