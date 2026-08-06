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Jorge Bava prepara el debut de Nacional en el Torneo Clausura sin Maxi Gómez: quién es el principal candidato para reemplazarlo en el once titular

Maximiliano Gómez lleva 17 goles y nueve asistencias en 28 partidos disputados este año con Nacional, y es el máximo goleador de la Liga AUF Uruguaya

6 de agosto de 2026 12:11 hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional comenzará el Torneo Clausura este domingo en el Gran Parque Central ante Boston River, en un partido en el que Jorge Bava no podrá contar con Maximiliano Gómez, su máximo goleador y figura.

El delantero tricolor recibió la quinta amarilla en la última fecha del Torneo Intermedio contra Progreso, partido en el que convirtió los dos goles con los que el bolso ganó 2-1, por lo que está suspendido para el encuentro ante Boston que comenzará a las 18:30 del domingo.

Su aporte en el 2026 es trascendental para el tricolor. Lleva 17 goles y nueve asistencias en 28 partidos, casi una participación de gol por partido. Es además el máximo goleador de la Liga AUF Uruguaya con 13 goles.

El segundo jugador con más aportes de gol en el plantel es Tomás Verón Lupi, con cuatro goles y dos asistencias.

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Ninguno de los delanteros de Nacional alcanza esa cifra: Maximiliano Silvera lleva cuatro tantos, Nicolás López anotó tres y aportó una asistencia antes de irse a Platense, y tanto Gonzalo Carneiro como Pavel Núñez solo sumaron un gol. Tiziano Correa apenas suma dos partidos, sin tantos ni pases de gol.

En este contexto, Bava deberá buscar a un reemplazante para Gómez que acompañará a Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi en el ataque. Según informaron diversas fuentes a Referí, quien se perfila como principal candidato es Tiziano Correa.

Tiziano Correa, nuevo jugador de Nacional

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El delantero de 21 años llegó a Nacional como una apuesta del club, luego de anotar cinco goles en 21 partidos en el primer semestre con la camiseta Cerro Largo. Debutó con el bolso en la derrota 2-1 ante Wanderers, y volvió a sumar minutos ante Progreso.

Su buen nivel ante el gaucho y su rendimiento en las prácticas perfilan a Correa como principal opción para ingresar al 11 tricolor. De todas formas, desde el club aclararon que Bava aún no definió su equipo titular.

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