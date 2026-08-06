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La nueva faceta artística del ex Nacional y Boca Juniors Alexis Rolín, quien sorprendió mientras juega en Terremoto; mirá el video

Mirá el video filmado en el Puertito del Buceo en el que aparece junto a Juampi Mareco

6 de agosto de 2026 13:01 hs
Juampi Mareco Ft Alexis Rolin

Juampi Mareco Ft Alexis Rolin

Alexis Rolín, el ex zaguero de Nacional y Boca Juniors, entre otros equipos, y que actualmente juega en Terremoto del ascenso uruguayo, mostró una nueva faceta artística y debutó como cantante.

Así se pudo ver en un video musical en el que cantan junto a Juampi Mareco y en el que interpretan su versión de Un montón de estrellas, hit del cantautor cubano Polo Montañez.

El clip fue filmado en el Puertito del Buceo, donde aparecen en un yate y en las instalaciones del lugar.

Lanzado el pasado 25 de junio, el video ya cuenta con más de 9.000 visualizaciones.

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“Dale vos, dulce”, le dice Mareco a Rolin al presentar el tema en el que el defensa de 37 años comienza a cantar la primera estrofa, para luego hacer el estribillo y también coros.

Juampi Mareco Ft Alexis Rolin

Juampi Mareco Ft Alexis Rolin

El futbolista comenzó su carrera en Nacional donde debutó en Primera en la temporada 2011/12.

El zaguero Alexis Rolin fue presentado en Nacional
El zaguero Alexis Rolin fue presentado en Nacional

Luego comenzó su carrera internacional en Catania de Italia entre 2012 y 2016, y al año siguiente pasó a Boca Juniors.

Alexis Rolín
Alexis Rolín

En 2016 regresó a Nacional y jugó dos años, continuando luego en Olimpia de Paraguay, Universidad de Concepción de Chile, Rentistas, donde fue campeón del Apertura 2020, e Independiente Medellín.

Alexis Rolín
Alexis Rolín

En 2023 volvió a Uruguay para jugar en Potencia y al año siguiente pasó a Terremoto, su actual equipo que juega en la Divisional C.

Además, defendió a la selección uruguaya. Fue uno de los citados por Oscar Tabárez en la selección olímpica de Londres 2012 y también tuvo convocatorias del Maestro en las Eliminatorias para el Mundial Catar 2022, durante la pandemia, mientras jugaba en Rentistas, sin llegar a jugar.

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