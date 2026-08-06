Diego Forlán ya tiene fecha para su presentación como DT de la selección uruguaya: cuándo y dónde será, y por dónde se podrá ver

Este jueves la selección uruguaya anunció de forma oficial a Diego Forlán como el nuevo entrenador del combinado mayor y la sub 20 , varios días después de que el exfutbolista comenzara sus trabajos en el Complejo Celeste.

"Diego Forlán vuelve a casa" , celebró la selección en un posteo de sus redes sociales, en el que aclaró que el exfutbolista "estará a cargo de la Selección Sub-20 y la Selección Mayor".

"Forlán vuelve a donde dejó una huella imborrable. Referente, figura y emblema de una generación inolvidable , el mejor jugador de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 regresa ahora para aportar su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del fútbol internacional desde la conducción técnica", se lee en el comunicado que publicó la AUF esta mañana.

Horas después del anuncio, la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) también comunicó cuándo será la presentación oficial de Forlán como el nuevo DT, con una conferencia de prensa del exjugador.

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La selección uruguaya anunció oficialmente a Diego Forlán como el nuevo entrenador de la mayor y la sub 20, días después de comenzar a trabajar en el Complejo Celeste

El evento se realizará el próximo lunes 10 de agosto a las 14:00 el hall del palco oficial de la Tribuna América del Estadio Centenario, y será abierto para periodistas y reporteros gráficos, que podrán ingresar al recinto desde las 12:30.

La AUF aclaró que "por cuestiones de espacio disponible para la actividad no se podrá dar el acceso de camarógrafos a la sala principal durante la conferencia".

La presentación también se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de AUF TV.