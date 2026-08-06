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Diego Forlán ya tiene fecha para su presentación como DT de la selección uruguaya: cuándo y dónde será, y por dónde se podrá ver

"Forlán vuelve a donde dejó una huella imborrable", celebró la selección uruguaya en un comunicado, en el que definió al exfutbolista como un "emblema de una generación inolvidable"

6 de agosto de 2026 13:09 hs
Diego Forlán, nuevo entrenador de la selección uruguaya

Diego Forlán, nuevo entrenador de la selección uruguaya

Foto: AUF

Este jueves la selección uruguaya anunció de forma oficial a Diego Forlán como el nuevo entrenador del combinado mayor y la sub 20, varios días después de que el exfutbolista comenzara sus trabajos en el Complejo Celeste.

"Diego Forlán vuelve a casa", celebró la selección en un posteo de sus redes sociales, en el que aclaró que el exfutbolista "estará a cargo de la Selección Sub-20 y la Selección Mayor".

"Forlán vuelve a donde dejó una huella imborrable. Referente, figura y emblema de una generación inolvidable, el mejor jugador de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 regresa ahora para aportar su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del fútbol internacional desde la conducción técnica", se lee en el comunicado que publicó la AUF esta mañana.

Horas después del anuncio, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) también comunicó cuándo será la presentación oficial de Forlán como el nuevo DT, con una conferencia de prensa del exjugador.

La selección uruguaya anunció oficialmente a Diego Forlán como el nuevo entrenador de la mayor y la sub 20, días después de comenzar a trabajar en el Complejo Celeste

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El evento se realizará el próximo lunes 10 de agosto a las 14:00 el hall del palco oficial de la Tribuna América del Estadio Centenario, y será abierto para periodistas y reporteros gráficos, que podrán ingresar al recinto desde las 12:30.

La AUF aclaró que "por cuestiones de espacio disponible para la actividad no se podrá dar el acceso de camarógrafos a la sala principal durante la conferencia".

La presentación también se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de AUF TV.

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