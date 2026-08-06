Nacional ya tiene al sustituto de Santiago Espasandín para las juveniles, luego de que el DT se fuera con Diego Forlán a la selección uruguaya: quién es

Nacional ya tiene al reemplazante de Santiago Espasandín para la categoría sub 19 del club, luego de que el DT se fuera a la selección uruguaya para ser el ayudante de Diego Forlán en el combinado sub 20.

Espasandín fue el técnico elegido por Forlán para acompañarlo en el proceso de la sub 20 que disputará el Sudamericano de la categoría a principios de 2027, con el objetivo de clasificar al Mundial de ese mismo año , debido a su experiencia en formativas.

Además, tendrá la responsabilidad de dirigir a la selección en los Juegos Odesur , debido a que en esas fechas Forlán estará con la selección mayor en los amistosos previstos en Corea del Sur y Japón , en la fecha FIFA que se inicia el 21 de setiembre.

El DT estuvo durante más de 20 años en Nacional, club con el que ganó cuatro campeonatos uruguayos en juveniles, dos en Sub 16, uno en Sub 17 y otro en Sub 19, este último el año pasado. También fue el encargado de dirigir al tricolor en la Copa Libertadores Sub 20 de 2026 , en la que quedó eliminado en fase de grupos.

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Santiago Espasandín es el elegido por Diego Forlán para completar el cuerpo técnico de la selección uruguaya sub 20

El Club Nacional de Football agradece a Santiago Espasandín por sus más de 20 años de trabajo, profesionalismo y compromiso con la institución.



Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.#CanteraInagotable pic.twitter.com/pMyXj08ZV4 — Nacional Formativas (@CNdeFformativas) August 1, 2026

Para cubrir su rol, Nacional contrató a Diego Sánchez, entrenador que ya pasó por las formativas de Nacional y que viene de trabajar con Pablo Repetto, según informó Carve Deportiva y confirmaron fuentes del club a Referí.

Diego Sánchez, hijo del exfutbolista de la selección uruguaya Daniel "Pecho" Sánchez, estuvo al frente de la sub 14 de Nacional de 2023 a 2025, y ganó los uruguayos de la categoría en 2024 y 2025, según el sitio web Atilio. Durante ese lapso dirigió a esa divisional tricolor en 105 partidos, de los cuales ganó 86, empató 12 y perdió siete.

Tras su paso por las juveniles del bolso pasó a integrar el cuerpo técnico de Pablo Repetto en Independiente Santa Fe, cargo que asumió a fines de 2025.

Además es contador público y docente de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), donde se formó como técnico, rol que comenzó a desarrollar entrenando durante varios años al Elbio Fernández en distintas categorías de la Liga Universitaria, club al que también defendió como jugador.