Santiago Espasandín es el elegido por Diego Forlán para completar el cuerpo técnico de la selección uruguaya sub 20

El entrenador de Nacional, Santiago Espasandín , es el elegido por Diego Forlán para integrar como asistente el cuerpo técnico de la selección uruguaya sub 20 que se preparará para el Sudamericano de enero-febrero y para el Mundial de mayo-junio, si clasifica.

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Espasandín fue uno de los tres candidatos propuestos por el área deportiva de la AUF. Los otros fueron Diego Jaume (Boston River) y Andrés Rodríguez (Defensor Sporting) .

Los tres se reunieron entre miércoles y jueves en el Complejo de la AUF con Forlán, el director de selecciones Jorge Giordano, los integrantes del comité Ejecutivo Matías Pérez, Carlos Manta y Sergio Pérez Lauro, y el presidente de juveniles Marcelo García.

Diego Forlán arribó este martes de tarde a Montevideo y en las próximas horas firmará como entrenador de la selección uruguaya

Espasandín, de 51 años, es actualmente entrenador del equipo de Cuarta división de Nacional . Tenía contrato hasta diciembre.

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Desde hace 21 años trabaja en los albos, club al que ingresó como preparador físico, estuvo en forma interina también como profe en Primera división y desde hace 10 años se desempeña como entrenador de juveniles. Dirigió a los albos en la última Copa Libertadores sub 20.

Santiago es hijo de Alberto, reconocido preparador físico y entrenador de básquetbol, quien dirigió a la selección uruguaya.

Alberto Espasandín

Espasandín integrará el cuerpo técnico de la sub 20 de Forlán junto a Diego "Ruso" Pérez (asistente técnico), Ignacio Bordad (entrenador de goleros) y Marcos Mansulino (preparador físico).

Forlán bajará por primera vez a la cancha con los sub 20 el próximo lunes en el Complejo de la AUF.

Ese día comenzará a trabajar con un plantel de 27 futbolistas que convocó el jueves.

Espasandín será el entrenador de la selección en los Juegos Odesur, que se disputarán en setiembre, debido a que Forlán estará con la selección mayor en la gira que realizará por Japón y Corea del Sur, en donde se producirá el debut de Cachavacha como entrenador del combinado.

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En la lista de convocados para entrenar desde el lunes en las instalaciones de la AUF hay tres futbolistas de Nacional y tres de Peñarol.

De los aurinegros tendrá en el Complejo de la AUF a Paulo Da Costa, Rodrigo Alvez y Germán Barbas.

De Nacional figuran Román Clematte, Mateo Soria y Luciano Rodríguez.

El club que más jugadores aporta es Montevideo City Torque con seis.

Defensor Sporting tiene cinco y Danubio tres.

Estos son los 27 futbolistas convocados: