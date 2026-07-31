Saavedra buscará que funcionarios del Inisa que trabajan directo con adolescentes privados de libertad roten tras cinco años

El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ), Jaime Saavedra , anunció que impulsará una iniciativa para que los trabajadores que desempeñan tareas de trato directo con adolescentes privados de libertad roten de función luego de cinco años , con el objetivo de reducir el desgaste que implica ese trabajo.

En entrevista con El Observador streaming, Saavedra sostuvo que “trabajar en privación de libertad es muy desgastante” y consideró que “no tiene ningún sentido que alguien arranque trabajando a los 20 años en privación de libertad y salga a los 60”. Según explicó, la propuesta forma parte de las negociaciones que el organismo mantiene con el sindicato y la Oficina Nacional del Servicio Civil en el marco de una modificación de carrera funcional para funcionarios que ingresen a Inisa.

“Mi propuesta es que esos educadores van a poder trabajar en trato directo solo cinco años . Al cuarto año los vamos a estar preparando para ir a trabajar a otro lugar del Inisa o a otro lugar del Estado ”, señaló.

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El jerarca aclaró que, de aprobarse, la medida regiría para los funcionarios que ingresen una vez aprobada la reforma y que el objetivo es planificar la transición hacia otras tareas antes de que aparezca el desgaste propio del trabajo cotidiano con adolescentes privados de libertad.

Actualmente, dijo, el Inisa cuenta con 585 funcionarios que trabajan directamente en los centros; a los que se suman psicólogos, asistentes sociales y otros profesionales.

"Tenemos 1600 funcionarios para 300 chiquilines en privado de libertad y 400 medidas no privativas de libertad, eso no es un mal número en ninguna parte del mundo. Tenemos cantidad de funcionarios calificados. Y también tenemos envejecimiento de la población que está trabajando con los adolescentes. Tenemos un 30% de funcionarios que son mayores de 50, y eso es una dificultad que tenemos que trabajar. Vamos a armar una comisión para ver cómo podemos refrescar la plantilla", explicó Saavedra.

Según el Censo 2025 de población adolescente privada de libertad y capacidad de respuesta del Inisa, la suma total de trabajadores (o vinculaciones laborales) en el padrón de recursos humanos de centros de Inisa alcanzó a 816; un promedio de 2,6 trabajadores por cada adolescente privado de libertad. Además, el censo registra que, actualmente, el 43% de trabajadores tienen 50 años o más.

“La batería de políticas públicas está puesta en el 90%”

Durante la entrevista, Saavedra también se refirió al perfil de los adolescentes institucionalizados y afirmó que, si bien existe un grupo de jóvenes sin "signos de querer" rehabilitarse, representan una minoría.

“Hay un 10% de gurises muy complicados, que vienen de historias muy complicadas y no dan ningún signo de querer incorporarse a estas propuestas. Y tenés un 90% que sí quiere salir del mundo del delito. La batería de políticas públicas está puesta en ese 90%. Con el otro 10% es muy poco lo que se puede hacer: tratar de que no sigan haciendo daño mientras están bajo nuestra responsabilidad y respetar todos sus derechos humanos a rajatabla. Mientras estén allí, si quieren estudiar, les garantizamos las condiciones en un entorno seguro”, afirmó.