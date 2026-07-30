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Dos adolescentes al Inisa por compartir imágenes íntimas y sin consentimiento de una menor de edad

Ambos adolescentes no podrán comunicarse ni acercarse a la víctima y estarán en régimen de libertad asistida por diez meses, supervisados por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA)

30 de julio de 2026 13:02 hs
foto celulares

En las últimas horas la Fiscalía dio a conocer la condena de dos adolescentes que habían compartido imágenes con contenido íntimo de una tercera persona, agravada por la falta de consentimiento de la víctima, su situación de vulnerabilidad y por ser menor de edad.

Según la investigación, el material, de carácter sensible, involucraba a una menor en estado de inconsciencia por consumo de alcohol, difundido en el contexto de un presunto "juego" entre pares. Este contenido se viralizó de forma masiva provocando un "profundo daño a la víctima, afectando gravemente su intimidad, dignidad y bienestar", afirmaron desde Fiscalía.

Se estableció la libertad asistida como medida socioeducativa para ambos adolescentes por un período de diez meses, bajo la tutela del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

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Además, se dispuso la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, junto con arresto domiciliario durante los días viernes, sábados y domingos, fijado en seis meses para uno de ellos y en cinco meses para el otro.

Desde Fiscalía aseguran que este caso "pone en manifiesto" el aumento de investigaciones que están vinculadas a la difusión de material sensible e íntimo entre adolescentes que están "observando con creciente frecuencia".

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