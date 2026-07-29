"Acaban de meter un palo en la rueda gigantesco": Sánchez apuntó a la oposición por demandas contra Casupá

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , acusó este miércoles a la oposición " de meter un palo en la rueda gigantesco ” al gobierno por la demanda judicial presentada a OSE con el objetivo de impedir que el proyecto de la represa de Casupá avance.

“Ahora nos acaban de meter un palo en la rueda gigantesco con este intento de frenar lo de Casupá”, afirmó en entrevista con Todo un tema de El Observador streaming. Según sostuvo, la demanda implicará “trancar toda acción administrativa de la OSE tendiente a concretar la instalación de la represa de Casupá”.

Los partidos que integran la Coalición Republicana se han manifestado en contra de la construcción de Casupá . A inicios de junio el Partido Independiente anunció que presentaría una demanda , a la que luego se sumaron representantes de otros partidos, como el Nacional, el Colorado, el Constitucional Ambientalista y el Ecologista Radical Intransigente. Además, la iniciativa sumó el apoyo de la Federación Rural y la Asociación Rural de Florida, departamento en el que se ubicaría la represa.

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Sánchez aseguró que el gobierno “ ha estado siempre abierto al diálogo ” y rechazó las críticas del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien había cuestionado la disposición del oficialismo para negociar. “Creo que Pablo está equivocado. Comete un error muy grave ”, afirmó.

Además, defendió que Casupá es la obra prioritaria para garantizar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y sostuvo que alternativas como Juan Lacaze presentan un costo mucho mayor por la infraestructura necesaria para transportar el agua.

"No es Casupá versus esto. Hoy la obra más importante para asegurar el abastecimiento de agua potable es Casupá; hay que hacerla. En el futuro el Uruguay puede pensar en, además, tener una toma en el Río de la Plata también", concluyó el secretario de Presidencia.

La postura de Mieres

También en entrevista con Todo un tema, Pablo Mieres defendió la demanda presentada a instancias del Partido Independiente.

“El objetivo es que no metamos la pata, que el Uruguay no avance por un camino equivocado”, afirmó Mieres. El exministro de Trabajo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou sostuvo que Casupá no resolverá el problema del abastecimiento de agua porque mantiene la dependencia de la cuenca del río Santa Lucía y advirtió que tendrá un fuerte impacto ambiental y productivo.

“Hay que diversificar las fuentes de abastecimiento. (...) Yo lo que siento es que el Uruguay se encamina a una decisión errónea, cara, y que nos va a salir muy mala a todos los uruguayos”, concluyó.