"Diez veces te lo dije": el cruce entre un exministro de Defensa y un diputado del Frente Amplio por las garantías del contrato con Cardama

La comisión que investiga el proceso de adquisición de las dos patrulleras oceánicas al astillero Cardama recibió este lunes al exministro de Defensa Armando Castaingdebat . El exintendente estuvo al frente de la cartera desde marzo de 2024 y fue quien le otorgó sucesivas prórrogas a la empresa española mientras intentaba conseguir las garantías que permitieran que el contrato por US$ 90 millones entrara en vigencia.

La mayor parte de su comparecencia estuvo centrada en los motivos y los procesos por los que se otorgaron esas prórrogas y fue el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo el encargado de hacer la mayoría de las preguntas.

El contrato entre la empresa y el gobierno fue firmado el 15 de diciembre de 2023, cuando Javier García encabezaba el Ministerio de Defensa, y establecía un plazo de 45 días para que Cardama constituyera las garantías por el 10% de la compra . En total, fueron 11 meses lo que precisó el astillero de Vigo para presentar las garantías –una de reembolso y otra de fiel cumplimiento– y que el gobierno se las acepte.

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La primera prórroga se la otorgó García mientras ocupaba el cargo del ministro, pero la segunda ya fue firmada por Castaingdebat.

“(El plazo inicial de 45 días) se prorrogó dos veces por escrito, la primera por treinta días, firmado por el exministro García, y la segunda por diez días, firmado por usted el 4 de marzo de 2024, el día que usted ingresa al Ministerio de Defensa donde, además, usted le decía a Cardama de forma expresa que no se habilitarán nuevas prórrogas”, planteó Garlo en su primera intervención y preguntó por qué se habían aceptado las garantías casi nueve meses después de decir que no habría nuevas prórrogas.

"¿Cómo explica que siendo usted mismo quien fijó ese criterio de que no iba a haber más prórrogas por escrito terminarían pasando casi nueve meses hasta la aprobación definitiva?", cuestionó.

Y la respuesta de Castaingdebat fue la misma que repitió cada vez que cuestionaron su decisión: sentido común. “Todo aquel que pretenda ser un buen gobernante, además de estar apegado a la ley, respetar el Tocaf, no apartarse del Tribunal de Cuentas, actuar dentro de la Constitución, debe tener eso que yo te decía hoy que no se compra en el boliche de la esquina, que es el sentido común” y dijo y agregó que en ese momento entendió que “lo mejor para el país” era “agotar hasta lo último para que el contrato se cumpliera” y Uruguay pudiera tener patrullas oceánicas.

Garlo también cuestionó al exministro respecto a que con algunas de las garantías que propuso Cardama –de Redbridge y otra de Euro Exim Bank– el entonces ministro decidió enviar una nota al Banco Central para que las analice. El Banco contestó que era necesario “extremar la cautela” y contratar un corredor de seguros o un asesor financiero especializado”. “¿Por qué no siguieron esas recomendaciones?”, preguntó el diputado.

Castaingdebat aseguró que la respuesta del Banco Central no era vinculante y se refirió al asesoramiento del estudio Delpiazzo. Fue entonces que Garlo recordó que en esa misma comisión el estudio aseguró que no hacía “análisis financieros ni de solvencia de las ofertas” y que su asesoramiento era jurídico.

“Delpiazzo no solo asesoró en el contrato sino que, por voluntad e iniciativa de ellos, se ofrecieron seguir hasta el final. O sea que eso no fue un pedido nuestro, sino que fue por iniciativa de ellos. En ningún momento, Delpiazzo habla de no aceptar ni la primera garantía, ni la segunda garantía. En eso quiero ser bien claro”, respondió el exministro y agregó: “Nosotros contratamos a Delpiazzo y aceptamos lo que dijo Delpiazzo”.

El borrador

Otro de los puntos abordados fue el borrador solicitado al estudio Delpiazzo por el que se comunicaba a la empresa que el contrato no entraba en vigor por no haber presentado las garantías. Castaingdebat asumió que él había solicitado ese borrador porque entendía como “buen administrador” tener preparados todos los escenarios. Ese borrador fue pedido, dijo el exministro, luego de que se cayera la posibilidad de que Abitab sea parte de la garantía.

“Simplemente leo el mail que llega a poder nuestro, mandado por Astillero Cardama, donde algo que estaba acordado se cayó. Y ahí es que preparamos el escenario, y vuelvo a decir lo que dije hoy: ahí es que hacemos esa prórroga un poco atípica- como le han llamado acá- de las setenta y dos horas para poder avanzar en la segunda garantía”, aseguró.

Sin embargo, Garlo puntualizó que el pedido de borrador era previo al mail en el que Cardama notificaba que se había caído la posibilidad de Abitab. “Yo no dije que el pedido de rescisión dependiera de esto. Dije que es un escenario que el Ministerio tenía que tener previsto y que frente a este mail, indudablemente, era un escenario que podía ser posible”, corrigió luego.

Garlo recordó también que el 12 de agosto de 2024, Castaingdebat compareció ante el Senado y en comisión dijo que el negocio con Cardama “no da para más”. “¿Recibió alguna recomendación de continuar, una decisión técnica de algún asesor?”, agregó.

Y Castaingdebat insistió con el sentido común: “Yo lo que traté fue de eso que aprendí afuera, en el campo, que es el sentido común. Y en base a eso, me estás hablando de un mes de diferencia entre agosto, que yo pido que se haga, y octubre, que terminamos aceptando la garantía. Estamos hablando de treinta días. Si se hubieran construido las patrulleras, que no fue por nosotros que no se construyeron las patrulleras, ¡treinta días en la historia del Uruguay! Bien valía la pena la prórroga esa y la hubiera repetido”

El diputado del FA volvió sobre esa prórroga de 72 horas que se le dio luego de la caída de la posibilidad de Abitab y consultó si había sido el ministro el que había dado la orden de esa prórroga. Inicialmente, el exjerarca no respondió directamente y habló de otros temas a lo que el diputado insistió. “Sí, sí. Diez veces te lo dije”, respondió finalmente.

“Entonces, la razón por la cual usted resuelve esa decisión, es por sentido común. No hay ningún informe, ni técnico, ni jurídico, que avale esa decisión de otorgar ese aplazamiento”, cuestionó Garlo. Y para responder, el exministro dio vuelta el punto de vista.

"Te lo planteo al revés: ¿dónde dice que tiene que haber un aval jurídico para dar una prórroga? ¿Dónde dice que tiene que haber un aval jurídico? ¿Dónde me desvío yo de lo jurídico para conceder una prórroga en el cumplimiento de lo requerido por un contrato? No hay ningún informe, a lo largo de todo el proceso, que nos hable de plazos, dentro de lo jurídico, para una prórroga. Podrás decir, es desprolijo, como en algún momento dijo, yo no hubiera dado tanto. Sí, eso está dentro de la discrecionalidad. En lo que no puede caer ninguna autoridad es en la arbitrariedad. Y yo ahí estoy seguro de que no caí en la arbitrariedad”, dijo.

Respecto a la garantía de Eurocommerce Bank, que fue la que finalmente se aceptó como de fiel cumplimiento, Garlo preguntó quién en el ministerio hacía el control de los documentos.

“Ahí empieza el control jurídico por parte del Estudio Delpiazzo, y el Estudio Delpiazzo le comunica al contador Galó, director general de recursos financieros, el 28 de octubre del 2024, que "el contenido de los documentos recogen de forma idéntica el texto de los borradores oportunamente analizados -en referencia a la garantía de un banco de Camerún y a la garantía del banco Euro Exim Bank (EEB)-, se constata que los mismos son fotocopias simples -los documentos-, y en ese sentido no son hábiles para acreditar su constitución, por lo cual deberá acreditarse el documento original o testimonio notarial certificando quién suscribe por cada entidad y el control de sus representantes con facultades para emitir las respectivas garantías", apuntó el diputado.

El exministro dijo que “había todo un equipo” pero aseguró que “la garantía en sí” era Delpiazzo quien la controlaba. Sin embargo, Garlo recordó que en comisión que el estudio había dicho que ellos no hacían el “control financiero y notarial” pero sí el jurídico.

Ante estos planteos, Castaingdebat aseguró que "no existe en el ministerio” un equipo que haga ese tipo de control y que “no existió nunca” en la cartera. Delpiazzo, de todos modos, levantó en contacto con la compañía las observaciones que había hecho.

Por último, Garlo hizo referencia a que en noviembre de 2024, Cardama envió una documentación “que acreditaba la representación de Eurocommerce”. “Documentación que, hace unas semanas, hemos comprobado por la remisión de documentación por parte de un escribano español, que había sido falsificada”, señaló.

Fueron esos documentos los que permitieron que entrara en vigencia el contrato y que, por lo tanto, se activara el primer pago. “¿En qué fecha se presentaron las garantías que el Ministerio consideró definitivas y suficientes para la entrada en vigor del contrato y la activación del primer pago?”, preguntó el diputado.

El exjerarca respondió que lo que tomaron en cuenta para la entrada en vigor fue el informe del Delpiazzo. “Delpiazzo nos dice a nosotros, para adelante, le dimos para adelante. Para eso lo contratamos”, apuntó.

Esa respuesta generó un ida y vuelta sobre si el ministro tenía la documentación pertinente para activar el primer pago.

“Es decir que resolvieron el pago sin tener la documentación a la vista”, apuntó Garlo. “No, no me juegues a las escondidas. Leé el informe de Delpiazzo que yo te di. ¿Querés que lo lea de vuelta? Es largo. Se lo dejo acá, señor presidente. Lo leo de vuelta, porque si no, estamos jugando a..”, respondió Castaingdebat.

Fue entonces que el exministro leyó un pasaje de un informe de Delpiazzo donde valida “las condiciones particulares” de la garantía de Eurocommerce. Ese informe es del 7 de octubre según dijo el exjerarca. Garlo señaló que el correo donde Delpiazzo cuestiona la documentación de Cardama es posterior: del 28 de octubre.

“Mi pregunta concreta fue -la vuelvo a formular- si usted autorizó el pago sin tener la documentación a la vista, o si cuando autorizó el pago tenía la documentación a la vista”, insistió Garlo.

Luego Castaingdebat lee otra comunicación donde Delpiazzo dice que “documentalmente no merece objeciones” la garantía. Sin embargo, no tenía la fecha. Ante esto, Garlo volvió a insistir con la misma pregunta y se dio el siguiente intercambio:

- Garlo: Vuelvo a formular la pregunta. ¿Usted, cuando autorizó el pago, tenía la documentación a la vista?

- Castaingdebat: Teníamos el aval de Delpiazzo para proceder al pago.

- Garlo: Pero no tenía la documentación…

- Castaingdebat: Teníamos el aval de Delpiazzo para proceder al pago.

- Garlo: Pero no tenía la documentación…

- Castaingdebat: Teníamos el aval de Delpiazzo para proceder al pago

Finalmente, intervino el presidente de la comisión, el senador oficialista Nicolás Viera y dijo que el invitado estaba respondiendo.