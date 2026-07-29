Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / enredo jurídico

Cambios en Defensa dejaron en el limbo a más de 280 trabajadores: en Inumet, hay cuatro que no cobran su jubilación desde hace más de un año

Más de 280 trabajadores enfrentan dificultades para acceder a su jubilación por el pasaje del régimen militar al civil. En Inumet hay cuatro extrabajadores que llevan más de un año esperando cobrar su pasividad

29 de julio de 2026 5:00 hs
El Observador | Carolina Delisa

Por  Carolina Delisa

Sede del Ministerio de Defensa Nacional
Sede del Ministerio de Defensa Nacional Inés Guimaraens

Después de 46 años como observador meteorológico en la estación de Rocha, el año pasado Carlos Izaurraldi decidió que ya era tiempo suficiente para emprender su jubilación. Entonces solo entró en un laberinto administrativo del que, hasta ahora, no ha podido salir.

Según relató su hijo, Gastón Izaurraldi, a El Observador, al iniciar el trámite descubrió que había 15 años de su carrera que no aparecían computados en su historia laboral. Aunque nunca dejó de trabajar, los años transcurridos entre 1994 y 2009 quedaron fuera del cálculo de su jubilación. En el medio de su carrera, en 2009, el Instituto Uruguayo de Meteorología había dejado de estar bajo la órbita del Ministerio de Defensa y se había convertido en un servicio descentralizado, lo que implicó, en la práctica, que dejara de aportar a la Caja Militar y empezara a hacerlo en el BPS, y eso derivó en una serie de enredos que, al día de hoy, todavía no han podido resolverse.

Mientras intentaba resolver la situación, en medio del estrés que atravesó, sufrió un ACV, que hizo que ahora sea su hijo quien intenta ayudarlo a resolver el nudo por el que todavía no percibe su jubilación correspondiente.

Más noticias

Casmu afirmó que no pidió un "salvataje" del Estado y defendió el acceso al Fondo de Garantía

La primera Alerta Amber en Uruguay permitió encontrar sano y salvo a un adolescente de 13 años en Maldonado

Otro caso es el de una funcionaria que se retiró en febrero de 2025 pero fue notificada recientemente de que comenzará a cobrar en agosto de este año. Los otros tres expedientes continúan sin resolverse. Si bien lograron jubilarse por BPS hace ya más de un año, todavía no han logrado percibir su jubilación correspondiente por la que aportaron la mayor parte de su vida laboral.

El problema afecta principalmente a funcionarios que, tras los cambios introducidos por la Rendición de Cuentas de 2007, dejaron de aportar a la caja militar y pasaron a hacerlo en el BPS. "No todos tienen exactamente el mismo problema", explicó a El Observador Cristina Mathisson, presidenta del sindicato de Inumet. Algunos esperan que se les reconozcan los años aportados en ambos regímenes y otros ya configuraron causal jubilatoria, pero todavía no perciben la prestación.

En total, son más de 280 funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional que enfrentan problemas vinculados a la acumulación de servicios entre la Caja Militar y el BPS.

Este martes los sindicatos de la cartera se reunieron con autoridades del ministerio y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), donde analizaron la situación.

De acuerdo con Mathisson, las autoridades informaron que conformarán una mesa de trabajo para elaborar un proyecto de ley que intente unificar los criterios y resolver el problema. Mientras el Ministerio de Defensa trabaja en una propuesta legislativa, los sindicatos reclamaron participar en su elaboración y advirtieron que la incertidumbre sigue afectando a cientos de trabajadores que, después de décadas de servicio, todavía no logran acceder plenamente a su jubilación.

Las más leídas

Tigre 1-2 Nacional: los albos expresaron otra versión, ganaron en Buenos Aires, pero se les terminó rápido la Copa Sudamericana y la actividad internacional

"Diez veces te lo dije": el cruce entre un exministro de Defensa y un diputado del Frente Amplio por las garantías del contrato con Cardama

Murió una persona en un accidente ferroviario en la localidad de 18 de Mayo: una mujer intentó cruzar la vía cuando venía el tren

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: cuándo arranca y qué localidades afecta

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos