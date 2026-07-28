Aduanas incautó doce cachorros de perro salchicha que intentaban ingresar a Uruguay escondidos en un auto desde Argentina

La Dirección Nacional de Aduanas incautó a doce cachorros de perro salchicha y una hembra adulta que intentaban ingresar a Uruguay desde Argentina escondidos en un auto .

El hallazgo se produjo en el puente internacional que une Paysandú con Colón .

Según informó Aduanas en un comunicado —divulgado en primera instancia por Telemundo—, los cachorros tienen un mes de edad y se detectó que su ingreso al país "no tumplía con la normativa vigente".

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Los perros ahora están bajo la custodia de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería , Agricultura y Pesca (MGAP) que se encargará de su "atención mientras continúan las actuaciones administrativas correspondientes".

El comunicado señala que una vez que la situación se regularice los animales quedarán a disposición del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

Desde allí se podría resolver aplicar una cuarentena por cuestiones de sanidad y luego derivarlos a una "organización protectora para su vacunación, estirilización y cuidado, con el objetivo de garantizar su bienestar".