Aduanas incautó doce cachorros de perro salchicha que intentaban ingresar a Uruguay escondidos en un auto desde Argentina

La Dirección Nacional de Aduanas incautó a doce cachorros de perro salchicha y una hembra adulta que intentaban ingresar a Uruguay desde Argentina escondidos en un auto.
El hallazgo se produjo en el puente internacional que une Paysandú con Colón.
Según informó Aduanas en un comunicado —divulgado en primera instancia por Telemundo—, los cachorros tienen un mes de edad y se detectó que su ingreso al país "no tumplía con la normativa vigente".
Video: Dirección Nacional de Aduanas
Los perros ahora están bajo la custodia de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que se encargará de su "atención mientras continúan las actuaciones administrativas correspondientes".
El comunicado señala que una vez que la situación se regularice los animales quedarán a disposición del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).
Desde allí se podría resolver aplicar una cuarentena por cuestiones de sanidad y luego derivarlos a una "organización protectora para su vacunación, estirilización y cuidado, con el objetivo de garantizar su bienestar".