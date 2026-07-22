Videos de un nuevo ataque de perros: "Dejaron un tendal blanco de ovejas panza para arriba, algo espantoso"

El sábado 18 de julio fue feriado no laborable pero, como pasa en el campo, Christian Rodríguez Lopetegui se levantó a las seis, armó el mate y salió de la casa para trabajar . Ahí cuando comenzó a ver el desastre que causó un ataque de perros : 28 ovejas de pedigrí muertas y 17 heridas fue el parte inicial .

La cabaña Tierra Soy está en la zona de Pueblo Ansina, ruta 26, en Tacuarembó. El padre de Christian falleció hace dos meses y él quedó a cargo de una empresa familiar que integran además su madre y sus seis hermanos. En el establecimiento hay un manejo ganadero con vacunos Aberdeen Angus y ovinos Corriedale para comercializar reproductores, además de producir para los rubros carne vacuna y ovina y lana Corriedale fina, con base en una majada conformada por 200 ovejas.

"Salí para el galpón, para esperar que pare un poco (seguía lloviendo manso luego de la tormenta) y solté los ovejeros, las dos Border Collie, entré para macetear unos cueros y hacer correones y las perras iban y venían, me miraban y miraban para el lado de la majada que estaba cerca y bueno, salí de alpargatas a ver qué pasaba y había un tendal blanco de ovejas panza para arriba, todas desgarradas, muertas y lastimadas, algo espantoso", contó.

Enseguida vio, no lejos, a los autores del destrozo: dos perros cruza de Cimarrón con Dogo y Galgo y una perra blanca cruza de Cimarrón con Galgo.

"Estaban en una cañada, a 200 metros, manoteando ovejas todavía, como cuando los perros manotean a los chanchos jabalíes", agregó.

"Enseguida busqué el celular para sacarles fotos, pero el teléfono se me cayó en el agua del apuro. Los perros desde lejos me gruñían. Llamé a mi madre para avisar y me fui a la (seccional) séptima de Ansina, doy aviso a la Policía que se portó muy bien, en 20 minutos vino la patrulla rural, recorrimos todo y ahí vimos que los perros me habían desarmado 28 ovejas, las mataron automáticamente, quedaron 17 lastimadas y de esas se murieron cuatro ya y las otras me las traje para la casa pero no se pueden levantar todavía y no sé que va a pasar con ellas", lamentó, con evidente tristeza.

Para peor, el perjuicio no quedó en eso. Al volver hacia la casa con los policías encontraron cuatro carneros muertos, entre ellos un Gran Campeón que tiene un valor de US$ 3.000.

"Todavía estaba con la boca sucia de sangre"

La Policía se fue para investigar y Christian agarró su camioneta, salió a dar vueltas, fue a un pueblito cercano que se llama Pueblo del Barro y encontró a los tres perros: "Estaba dando una caminada y al dar la vuelta a un matadero los veo, estaban en una vivienda, parados en el patio, todavía con la boca sucia de sangre".

Se fue, ubicó a la patrulla rural y le informó. El dueño de los perros tiene 80 años. "Está todo en manos de la Fiscalía, de la autoridad, a ver qué se hace... porque esos perros no pueden andar sueltos, tienen que llevarlos a una protectora, a algún lugar que los tengan encerrados".

"Ahora me mataron 31 ovejas ya (varias estaban prontas para parir, incluso), alguna más va a morir de las que quedan lastimadas, ¿pero cuánto vale la vida de un niño o de un anciano si son atacados?", preguntó.

Christian señaló que es difícil cuantificar el daño, porque hay uno directo, que es el valor de cada oveja con genética de punta y de cada carnero y eso solo suma varios miles de dólares, pero son animales que además dejarán de dar lana, carne e hijos.

Esfuerzo genético de 40 años a la basura

"Hacemos un esfuerzo enorme y no ahora, llevamos en la familia 40 años invirtiendo para tener animales con esta calidad, somos una cabaña que participa en exposiciones para obtener premios y valorizar nuestra genética y vender toros y carneros importantes, así que este ataque realmente nos perjudica muchísimo", señaló.

"Llegar a tener un buen toro, un buen carnero, buenas ovejas, es algo de años y años... tener un animal con buen peso corporal, lana fina, un vellón pesado, de mecha larga y blanco, una oveja de cara limpia, de buenas costillas, animales sanos, que compiten en Brasil, en el Prado, en Durazno... es un trabajo tremendo y tres perros sueltos te tiran a la basura todo eso", lamentó.

"Este país está muy mal"

"¿Quién se hace responsable, quién nos paga eso, quién te ayuda ahora? Este país está muy mal, no puede ser, ¿o me van a tener esto en cuenta cuando tenga que pagar los impuestos y no tenga la plata porque no tengo las ovejas?", expresó.

Y complementó con otro interrogante: "¿Tienen idea de lo que sale cada frasco de remedio que es un gasto ahora que no estaba previsto, el tiempo que se pierde en vez de estar haciendo uno lo que debía hacer, lo que no se puede invertir porque la plata que uno agarra es para hacer una pradera, un eléctrico, invertir en un buen carnero, en borregas?".

Al final, dejó una reflexión más: "Uno con esto pierde mucho dinero, pero el mayor daño es anímico, el dolor de ver los animales destrozados, el dolor de nuestra madre... la verdad es que uno cuando pasan estas cosas, que no solo es en este campo porque pasa en otros lados y nadie hace nada, se siente muy solo, siente que no te cuidan, que no te ayudan y uno no molesta a nadie, paga las cuentas y lo único que quiere hacer es vivir y trabajar en paz".