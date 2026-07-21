Mercado de frutas y verduras con más rubros en baja que al alza, una nueva Lista Inteligente y varias ofertas

En un escenario hortifrutícola tensionado por los impactos adversos del temporal en Salto , que causó severos daños en sistemas productivos de frutas y verduras que ameritaron declarar la emergencia granjera , en el mercado de frutas y verduras siguen existiendo más rubros con precios en baja que al alza y con eso como marcó se activó otra Lista Inteligente .

Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.

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¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.

¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?

Apio cinco en la rama $ 90 el atado

Calabacín $ 39 el kilo

Coliflor $ 65 la unidad

Espinaca 2 atados por $ 70

Puerro media docena por $ 100

Lechuga dos por $ 70

Limón 3 kilos por $ 100

Mandarina 4 kilos por $ 100

Manzana 2 kilos por $ 90

Nota: precios de este martes 21 de julio en La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

¿Por qué conviene comprar esos productos?

Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.

¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

Puntos de vista

El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas (al inicio de este lunes 20), informó: “La semana comenzó con un ingreso de compradores similar al inicio de la semana pasada, aunque con un enlentecimiento en la colocación de mercadería debido a la época del mes en la que nos encontramos y el pronóstico de inestabilidad en los próximos días, según comentarios de informantes calificados”.

Con respecto al último relevamiento de precios en el mercado mayorista, hubo descensos en morrón Amarillo, tomates, pepino, zapallito, zucchini, berenjena, nabo, puerro y frutilla.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de referencia de morrón Rojo, boniato zanahoria y repollos.

Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que en estos momentos “nos encontramos con subas en el tomate y en el morrón, también se observan subas en algunos productos de hoja como ciboulette, albahaca y brócoli, con un buen precio en frutilla de buena calidad”.

¿Cómo sigue?

La próxima Lista Inteligente se informará el martes 4 de agosto.